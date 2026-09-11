YouTube e YouTube Music non caricano? Diversi utenti stanno segnalando problemi

Problemi di caricamento su YouTube

Come anticipato, il problema riguarderebbe sia YouTube che YouTube Music. Secondo le segnalazioni, le app rimangono bloccate durante il caricamento e continuano a presentare lo stesso comportamento anche dopo la disinstallazione e reinstallazione o la pulizia della cache. Al momento, quindi, gli utenti non sembrano aver trovato una soluzione, nemmeno temporanea. Non è ancora chiaro quale sia la causa del malfunzionamento. Alcuni utenti sostengono di fare i conti con il problema ormai da mesi, mentre altri segnalano difficoltà nella riproduzione dei video anche su PC.

La schermata di un utente su Reddit

Le segnalazioni variano anche in base al dispositivo utilizzato. Alcuni utenti Android affermano di non riuscire a riprodurre video pubblicati più di due anni fa, mentre un utente iOS sostiene di non riuscire a riprodurre alcun video tramite l'app.

Per ora non ci sono chiarimenti da parte di YouTube, ma ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stato risolto un ulteriore bug per cui compariva una schermata vuota nella homepage. Attualmente, sembra che il problema sia stato risolto, ma fateci sapere anche voi se avete riscontrato anomalie o malfunzionamenti particolari. Come sempre, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.