Google Pixel 11a si mostra nei primi render, ma la vera novità è un’altra

In attesa dell'annuncio ufficiale, previsto per la prossima primavera, sono trapelati i primi render del Google Pixel 11a . Il dispositivo non dovrebbe cambiare in termini di design, anzi, dovrebbe essere praticamente identico. Tuttavia, la vera novità dovrebbe riguardare il comparto tecnico, con alcuni cambiamenti volti a offrire prestazioni migliori rispetto al Pixel 10a . Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela.

Design e caratteristiche dello smartphone

I render sono stati condivisi da Android Headlines e mostrano il prossimo Google Pixel 11a nella colorazione viola. Come potete vedere, il design è molto simile ai modelli precedenti. Tuttavia, in questo caso il modulo fotografico presenta una forma leggermente diversa, con un ovale più corto, mentre il flash rimane posizionato all'esterno del modulo stesso. Anche il display dovrebbe rimanere invariato, con cornici piuttosto spesse, mentre le dimensioni dello smartphone saranno simili a quelle dei predecessori, pari a 153,46 x 72,35 x 9 mm, quindi solo leggermente più corto.

La luminosità dovrebbe però passare da 2.000 a 2.250 nit con la modalità "High Brightness". Insomma, non dovete aspettarvi particolari novità in termini di design. Come anticipato, però, il nuovo dispositivo accoglierà il processore Tensor G6 e un modem MediaTek, con conseguenti miglioramenti per quanto concerne le prestazioni e l'efficienza energetica. Si passa quindi dal Tensor G4 del Pixel 10a al nuovo Tensor G6, un aggiornamento che dovrebbe garantire un significativo passo avanti. Nessun cambiamento per la batteria, che dovrebbe avere ancora una volta una capacità di 5.000 mAh, almeno stando alle indiscrezioni.