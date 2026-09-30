PS5 perde due classici Disney, totalmente rimossi dal PlayStation Store

Due classici Disney sono stati rimossi dal PlayStation Store in via definitiva, con il delisting di Toy Story 2 e Toy Story 3, titoli che erano peraltro stati distribuiti anche attraverso l'abbonamento PlayStation Plus.

Altri due titoli hanno subito dunque il famigerato delisting che occasionalmente avviene per i videogiochi una volta scaduti determinati diritti collegati alla pubblicazione, e in questo caso si tratta di due giochi del vecchio catalogo di Disney, che tuttavia erano ancora decisamente in circolazione.

Ovviamente non si tratta proprio di primizie, ma il fatto che appartenessero al catalogo di PlayStation Plus rende la notizia ancora più interessante, visto che l'inserimento nell'abbonamento Sony ha probabilmente fornito visibilità aggiuntiva ai due giochi.