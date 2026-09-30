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PS5 perde due classici Disney, totalmente rimossi dal PlayStation Store

Dal PlayStation Store vengono rimossi altri due capitoli delle avventure videoludiche di Toy Story, ma questi movimenti sembrano essere legati al prossimo rilancio della serie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/09/2026
Una scena di Toy Story

Due classici Disney sono stati rimossi dal PlayStation Store in via definitiva, con il delisting di Toy Story 2 e Toy Story 3, titoli che erano peraltro stati distribuiti anche attraverso l'abbonamento PlayStation Plus.

Altri due titoli hanno subito dunque il famigerato delisting che occasionalmente avviene per i videogiochi una volta scaduti determinati diritti collegati alla pubblicazione, e in questo caso si tratta di due giochi del vecchio catalogo di Disney, che tuttavia erano ancora decisamente in circolazione.

Ovviamente non si tratta proprio di primizie, ma il fatto che appartenessero al catalogo di PlayStation Plus rende la notizia ancora più interessante, visto che l'inserimento nell'abbonamento Sony ha probabilmente fornito visibilità aggiuntiva ai due giochi.

Tolti per tornare in nuova forma?

Come era emerso da alcune segnalazioni, dunque, Toy Story 2 e Toy Story 3 sono stati rimossi dal PlayStation Store e non possono più essere né acquistati né scaricati nel caso non si siano comprati in precedenza: i giocatori che invece li possiedono dopo regolare acquisto dovrebbero comunque continuare a poterli scaricare.

Gli abbonati a PlayStation Plus non potranno invece più accedervi, anche se hanno scaricato entrambi i titoli: una volta che questi vengono rimossi dal catalogo, infatti, non sono più disponibili al download.

L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di ottobre è vicinissimo L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di ottobre è vicinissimo

In precedenza, anche Buzz Lightyear of Star Command per PS1 era stato rimosso dallo store, in quella che sembra essere un'eliminazione di massa dei titoli ispirati alla celebre serie cinematografica di Pixar.

Tuttavia, c'è un risvolto particolare: tutti e tre i giochi suddetti torneranno infatti sul mercato in una nuova raccolta che comprende Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue and Buzz Lightyear of Star Command.

In occasione del 30° anniversario di Toy Story, Atari ha annunciato l'arrivo della raccolta Toy Story: Retro Roundup!, mentre Toy Story 3 Complete Edition verrà pubblicato separatamente.

#PlayStation Store
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