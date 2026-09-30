Crimson Desert, l'espansione Charting the Unknown è stata rinviata: la nuova data di uscita non è lontana

Con un post pubblicato sui canali ufficiali di Crimson Desert, Pearl Abyss ha annunciato il rinvio dell'espansione a pagamento Charting the Unknown. Il ritardo, per fortuna, è minimo: invece del 15 ottobre, il DLC arriverà alle 23:00 italiane del 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il messaggio che ha accompagnato l'annuncio afferma che il team ha deciso di prendersi del tempo aggiuntivo per ottimizzare e rifinire al meglio l'esperienza prima di consegnarla in mano ai giocatori.

"Al momento stiamo lavorando sodo per portarvi nuove avventure nel mondo di Pywel con Desert Enhanced: Charting the Unknown", recita il messaggio. "Tuttavia, abbiamo stabilito che necessitiamo di ulteriore tempo di sviluppo per offrire un'esperienza di gioco più rifinita e stabile. Abbiamo pertanto deciso di posticipare di due settimane l'uscita del DLC, che sarà ora disponibile il 29 Ottobre. Sappiamo che molti di voi non vedevano l'ora di tornare nel gioco e ci scusiamo sinceramente per il prolungamento dell'attesa. Utilizzeremo questo tempo aggiuntivo per perfezionare ulteriormente i contenuti e faremo del nostro meglio per offrirvi la migliore esperienza possibile."