Crimson Desert, l'espansione Charting the Unknown è stata rinviata: la nuova data di uscita non è lontana

Con un post pubblicato sui canali ufficiali di Crimson Desert, Pearl Abyss ha annunciato il rinvio dell'espansione a pagamento Charting the Unknown. Il ritardo, per fortuna, è minimo: invece del 15 ottobre, il DLC arriverà alle 23:00 italiane del 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il messaggio che ha accompagnato l'annuncio afferma che il team ha deciso di prendersi del tempo aggiuntivo per ottimizzare e rifinire al meglio l'esperienza prima di consegnarla in mano ai giocatori.
"Al momento stiamo lavorando sodo per portarvi nuove avventure nel mondo di Pywel con Desert Enhanced: Charting the Unknown", recita il messaggio. "Tuttavia, abbiamo stabilito che necessitiamo di ulteriore tempo di sviluppo per offrire un'esperienza di gioco più rifinita e stabile. Abbiamo pertanto deciso di posticipare di due settimane l'uscita del DLC, che sarà ora disponibile il 29 Ottobre. Sappiamo che molti di voi non vedevano l'ora di tornare nel gioco e ci scusiamo sinceramente per il prolungamento dell'attesa. Utilizzeremo questo tempo aggiuntivo per perfezionare ulteriormente i contenuti e faremo del nostro meglio per offrirvi la migliore esperienza possibile."
Oltre i confini, verso l'ignoto
Charting the Unknown promette di ampliare in modo significativo l'avventura di Crimson Desert, portando Kliff e compagni oltre le coste di Pywel e dentro territori inesplorati, dove nuove minacce, misteri e opportunità attendono il giocatore. Pearl Abyss parla di una nuova avventura che attraversa l'intero continente, "da una presenza minacciosa nel deserto e un pericoloso conflitto politico a un viaggio oltre il tempo e un antico segreto sotto le onde".
Le terre di Pywel si espandono con nuove regioni, mentre l'oceano diventa finalmente un luogo da esplorare a pieno titolo: sarà possibile prendere il comando della propria nave, raggiungere isole lontane e immergersi nelle profondità marine alla ricerca di tesori sommersi, rovine dimenticate e segreti nascosti. Nuove ambientazioni significano anche nuovi pericoli, che richiederanno strategie diverse per avere la meglio.
L'espansione arricchisce anche la componente gestionale e sociale del gioco. I giocatori potranno affittare e amministrare strutture per generare profitti, costruire una casa davvero unica grazie alla modalità Abitazione migliorata e instaurare legami più profondi con gli abitanti di Pywel, ora più reattivi alle scelte del protagonista.
Charting the Unknown sarà disponibile al prezzo di 24,99 euro. Preordinando il DLC prima dell'uscita si riceveranno il Set da immersione del Cartografo (Kliff e Oongka) e il Set da immersione leggero del Cartografo (Damiane).