Crimson Desert, la patch 2.01.00 corregge diversi bug e introduce alcuni miglioramenti

Tra gli interventi dedicati ai contenuti, è stato corretto un problema che poteva far comparire gli arredi dell' Accampamento dei Mantogrigio senza la relativa abitazione. Sono stati inoltre sistemati alcuni inconvenienti legati alle cavalcature, tra cui quello che in determinate circostanze portava all'evocazione di cavalcature aggiuntive quando si utilizzava Stella nera.

Pearl Abyss ha pubblicato la versione 2.01.00 di Crimson Desert , che mira a risolvere problemi e bug residui. Si tratta quindi di un aggiornamento correttivo, anche se non mancano alcune piccole aggiunte e modifiche alle meccaniche di gioco.

Altre novità

Le missioni hanno ricevuto diverse correzioni: "Il cavaliere maledetto" ora dovrebbe completarsi correttamente dopo aver portato a termine tutte le attività secondarie richieste, mentre la quantità di risorse necessaria per le donazioni all'accampamento viene ora mostrata correttamente.

L'aggiornamento introduce anche una nuova spedizione, la "Missione di investimento in lingotti d'oro", e modifica le missioni a cavallo, facendo sì che la salute della cavalcatura venga ripristinata quando si ritenta una missione. Sempre nell'ambito dell'accampamento, le donazioni di argento producono ora fondi dieci volte superiori.

Sul fronte del combattimento sono stati risolti diversi problemi legati alle abilità e alle interazioni ambientali. Tra gli interventi figurano la correzione di un'anomalia che poteva interrompere il volo utilizzando "Palmo potente: Trasferimento", oltre a problemi con "Forza dell'Assioma: Assalto", "Schianto totale" e alcune abilità basate sulla concentrazione. Sono stati inoltre sistemati i casi in cui compagni e cavalcature non reagivano ai nemici durante gli scontri.

Numerosi interventi riguardano poi l'interfaccia e la resa grafica. Il menu per impostare la dimensione minima dei caratteri è stato reso più semplice da utilizzare, mentre sono stati corretti alcuni problemi che facevano scomparire elementi dell'interfaccia o impedivano di selezionare lo spagnolo come lingua del doppiaggio. Sul piano tecnico è stato ridotto un disturbo visivo particolarmente evidente durante la pioggia e intorno alle pozzanghere. Su Mac è stato inoltre corretto un problema di illuminazione che rendeva eccessivamente scuri gli ambienti interni sui dispositivi dotati di chip M5.

Insomma, Crimson Desert continua a crescere e migliorare, come dimostra anche l'annuncio della prima espansione.