Xiaomi 18 Fold è il nuovo pieghevole che strizza l'occhio all'iPhone Ultra

Due giorni prima dell'evento di Apple, programmato per il 9 settembre, farà il suo debutto quello che potremmo definire il "fratello non acquisito" dell'iPhone Ultra: Xiaomi 18 Fold . Ultimamente il mercato degli smartphone sta accogliendo un numero sempre maggiore di dispositivi pieghevoli, con il formato wide che sembra essere particolarmente apprezzato. La sua formula vincente consente infatti agli utenti di beneficiare dei vantaggi di uno schermo più ampio , mantenendo al tempo stesso dimensioni più contenute quando il dispositivo è chiuso. Ebbene, scopriamo le principali caratteristiche del nuovo pieghevole Xiaomi.

Caratteristiche del foldable

Dopo Huawei, Samsung con il suo Fold 8 e Apple con il prossimo iPhone Ultra, tocca ora al nuovo pieghevole di Xiaomi, che, è bene specificarlo, non sarà il primo foldable dell'azienda. Le prime immagini ufficiali sono state condivise dal presidente della divisione mobile, Lu Weibing, su Weibo. Prima di tutto, sappiamo che il dispositivo farà il suo debutto in Cina il 7 settembre 2026; resta quindi da capire se e quando sarà disponibile anche negli altri Paesi, inclusa l'Italia.

Ad ogni modo, il pieghevole viene definito con fattore di forma "mid-fold", ovvero una via di mezzo tra un dispositivo di grandi dimensioni e uno più piccolo in stile flip. Nello specifico, sarà dotato di uno schermo esterno da 5,38 pollici e di uno schermo interno da 7,58 pollici, con un'isola della fotocamera nella parte posteriore e una configurazione a tre fotocamere. Secondo le indiscrezioni, si parlerebbe di una fotocamera principale con apertura f/1.7, un teleobiettivo f/2.8 e zoom ottico 3,5x e un obiettivo ultra-grandangolare da 17 mm. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in una colorazione rossa intensa.

Xiaomi 18 Fold

Sappiamo, inoltre, che sarà alimentato dal nuovo SoC XRing O3 dell'azienda, oltre ad essere dotato di un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.