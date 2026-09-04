0

KeyWe per PC costa 1,45 € su Instant Gaming: è un gioco cooperativo leggero e allegro

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo KeyWe per PC a un prezzo decisamente imperdibile. Si tratta di un gioco perfetto per divertirsi in compagnia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/09/2026
KeyWe
KeyWe
KeyWe
Video Immagini

Se sei alla ricerca di un gioco co-op, KeyWe per PC è su Instant Gaming a soli 1,45 € invece di 25 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uccellini postini carini

Come anticipato, si tratta di un adorabile gioco da provare in compagnia. Vestirai i panni di un uccellino impiegato in un ufficio postale. Affronterai esilaranti sfide postali e collaborerai con un amico per aiutare i kiwi a completare i loro incarichi. Si tratta di un gioco perfetto per chi cerca un'esperienza leggera e spensierata. Tra l'altro, la cooperativa è anche locale, dato che basta una sola tastiera.

KeyWe
KeyWe

Tuttavia, non aspettarti sfide particolarmente complesse, piuttosto un'avventura per spezzare la routine. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
KeyWe per PC costa 1,45 € su Instant Gaming: è un gioco cooperativo leggero e allegro