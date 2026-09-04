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Xiaomi Vision GT si mostra in tutto il suo splendore ad IFA 2026: visibili anche gli interni dell'auto

Xiaomi ha svelato anche gli interni della Vision GT ad IFA 2026, l'hypercar elettrica da 1.548 CV dotata di tre motori e batteria CATL Qilin 2.0.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2026
Xiaomi Vision GT

Ad IFA 2026, Xiaomi ha catturato l'attenzione di tutti i visitatori grazie a Vision GT. Frutto della visione del colosso cinese nel settore automotive, la vettura nasce con un'impostazione aerodinamica estrema dominata da un grande diffusore e da una carrozzeria monoscocca interamente realizzata in fibra di carbonio.

Questa struttura ultraleggera è abbinata a un pacchetto aerodinamico avanzato, studiato per generare un carico di oltre 2.000 kg ad alte velocità. Sotto le linee avveniristiche batte un cuore ad altissime prestazioni: un sistema di trazione integrale composto da tre motori elettrici capaci di erogare ben 1.548 CV complessivi.

Supportata da un pacco batterie ad alta potenza Qilin 2.0 di CATL e da un impianto frenante in carboceramica, l'auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e supera agevolmente i 350 km/h.

Xiaomi Vision GT sempre più da vicino

Osservando la vettura da vicino si può notare l'apertura delle portiere a forbice, che rivelano un abitacolo essenziale e orientato al mondo delle corse. L'interno è configurato come una stretta cellula biposto ribassata, integrata direttamente nella vasca in fibra di carbonio a vista.

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Xiaomi sorprende al MWC 2026 con Vision GT, l'hypercar elettrica creata per Gran Turismo 7: la nuova sfida automotive dell'azienda cinese Xiaomi sorprende al MWC 2026 con Vision GT, l’hypercar elettrica creata per Gran Turismo 7: la nuova sfida automotive dell'azienda cinese

Il volante presenta una forma a cloche di tipo yoke, d'ispirazione chiaramente aeronautica e racing, arricchito da selettori per la gestione dei parametri di guida e posizionato davanti a una plancia curva con eleganti finiture turchese.

Ergonomia e materiali della Xiaomi Vision GT

L'ergonomia della postazione di guida è completata da sedili sportivi scolpiti direttamente nella struttura, muniti di imbottiture modulari per la schiena e cinture di sicurezza a quattro punti in tinta azzurro/turchese.

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L'insieme dei materiali, che alterna il carbonio opaco alle finiture luminose dell'abitacolo, regala la sensazione di trovarsi all'interno di un prototipo da competizione.

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Con questa hypercar, Xiaomi dimostra come l'unione tra software avanzato, ingegneria dei materiali e propulsione elettrica ad altissimo voltaggio possa ridefinire il concetto stesso di supercar.

#Tecnologia
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