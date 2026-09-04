Xiaomi Vision GT si mostra in tutto il suo splendore ad IFA 2026: visibili anche gli interni dell'auto

Ad IFA 2026, Xiaomi ha catturato l'attenzione di tutti i visitatori grazie a Vision GT. Frutto della visione del colosso cinese nel settore automotive, la vettura nasce con un'impostazione aerodinamica estrema dominata da un grande diffusore e da una carrozzeria monoscocca interamente realizzata in fibra di carbonio.
Questa struttura ultraleggera è abbinata a un pacchetto aerodinamico avanzato, studiato per generare un carico di oltre 2.000 kg ad alte velocità. Sotto le linee avveniristiche batte un cuore ad altissime prestazioni: un sistema di trazione integrale composto da tre motori elettrici capaci di erogare ben 1.548 CV complessivi.
Supportata da un pacco batterie ad alta potenza Qilin 2.0 di CATL e da un impianto frenante in carboceramica, l'auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e supera agevolmente i 350 km/h.
Xiaomi Vision GT sempre più da vicino
Osservando la vettura da vicino si può notare l'apertura delle portiere a forbice, che rivelano un abitacolo essenziale e orientato al mondo delle corse. L'interno è configurato come una stretta cellula biposto ribassata, integrata direttamente nella vasca in fibra di carbonio a vista.
Il volante presenta una forma a cloche di tipo yoke, d'ispirazione chiaramente aeronautica e racing, arricchito da selettori per la gestione dei parametri di guida e posizionato davanti a una plancia curva con eleganti finiture turchese.
Ergonomia e materiali della Xiaomi Vision GT
L'ergonomia della postazione di guida è completata da sedili sportivi scolpiti direttamente nella struttura, muniti di imbottiture modulari per la schiena e cinture di sicurezza a quattro punti in tinta azzurro/turchese.
L'insieme dei materiali, che alterna il carbonio opaco alle finiture luminose dell'abitacolo, regala la sensazione di trovarsi all'interno di un prototipo da competizione.
Con questa hypercar, Xiaomi dimostra come l'unione tra software avanzato, ingegneria dei materiali e propulsione elettrica ad altissimo voltaggio possa ridefinire il concetto stesso di supercar.