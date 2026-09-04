Digimon Story: Time Stranger, annunciata l'espansione A Hero's Eternal Legacy

Bandai Namco e Media.Vision Inc. hanno annunciato A Hero's Eternal Legacy, una nuova espansione maggiore di Digimon Story: Time Stranger che introdurrà una storia inedita e decine di nuovi Digimon da aggiungere alla propria squadra.

Il debutto del DLC è previsto nel corso del 2027 su tutte le piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC via Steam. In attesa di ulteriori dettagli, sono già disponibili le prime informazioni e il trailer ufficiale che accompagna l'annuncio.