Digimon Story: Time Stranger, annunciata l'espansione A Hero's Eternal Legacy

Bandai Namco e Media.Vision Inc. hanno annunciato A Hero's Eternal Legacy, una nuova espansione maggiore di Digimon Story: Time Stranger che introdurrà una storia inedita e decine di nuovi Digimon da aggiungere alla propria squadra.
Il debutto del DLC è previsto nel corso del 2027 su tutte le piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC via Steam. In attesa di ulteriori dettagli, sono già disponibili le prime informazioni e il trailer ufficiale che accompagna l'annuncio.
Un nuovo protagonista e oltre 50 Digimon inediti
Secondo le informazioni iniziali, l'espansione è ambientata tre anni dopo l'epica battaglia tra gli Agenti e gli Olympos XII per salvare sia il mondo umano sia quello digitale, Iliad, raccontata nel gioco base.
Al centro della nuova avventura troviamo un nuovo protagonista, impegnato in un viaggio attraverso le terre inesplorate di Iliad per fermare una minaccia emergente, in quella che viene descritta come "una storia di coraggio e amicizia che ti farà scoprire cosa vuol dire veramente diventare una leggenda". L'espansione introdurrà oltre 50 nuovi Digimon, che i giocatori potranno affrontare e potenzialmente reclutare nella propria squadra.