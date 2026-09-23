Forza Horizon 6 bandisce le auto in stile anime e i giocatori protestano

Stando a numerose segnalazioni, in Giappone si è verificata un'ondata di ban contro le auto in stile anime in Forza Horizon 6, le vetture itasha decorate con personaggi e immagini tratti dalle serie animate più famose.
Gli utenti colpiti da questi provvedimenti, che includono diversi creator, riferiscono di aver condiviso livree che, a loro dire, non presentavano contenuti espliciti. Tuttavia, nonostante questo si sono ritrovati banditi, probabilmente a causa dei limiti del sistema di moderazione automatico.
Alcuni giocatori pensano infatti che quanto accaduto sia legato a segnalazioni di massa generate al fine di sfruttare le vulnerabilità dei meccanismi di controllo, sulla base di accuse tanto pesanti quanto infondate che avrebbero portato addirittura a sospensioni degli account e ban hardware.
Una situazione intricata, insomma, che sta creando non pochi disagi fra gli appassionati giapponesi e che probabilmente travolgerà la community di Forza Horizon 6 in concomitanza con il lancio del gioco su PS5, che avverrà entro la fine dell'anno.
Una tradizione tutta giapponese
Fra i giochi più venduti su Steam nel corso del 2026, Forza Horizon 6 è ambientato in Giappone e dunque tutta questa situazione viene percepita in maniera particolare visto il forte legame fra le itasha e la cultura automobilistica nipponica.
Per questo motivo diversi giocatori giapponesi ritengono assurdo che una pratica associata all'ambiente automobilistico locale venga sottoposta a una moderazione così severa proprio all'interno del capitolo della serie che è ambientato nel loro paese.
Le proteste sui social e le recensioni negative su Steam spingeranno Playground Games a verificare la questione e magari a ritoccare i sistemi automatici per evitare che fenomeni simili continuino a verificarsi? Staremo a vedere.