Il Giappone di Forza Horizon 6 diventa vero grazie al DLSS 5

Va sottolineato inoltre che non ci troviamo ancora di fronte all'implementazione finale di questa tecnologia, che ha appena fatto il proprio debutto in NBA 2K27 ma per il momento non è supportata ufficialmente da altri giochi.

Il DLSS 5 di NVIDIA ha una data di uscita ufficiale: NBA 2K27 sarà il primo gioco supportato

E i risultati sono notevolissimi, come si può vedere nel confronto fra la versione liscia di Forza Horizon 6 per PC e quella potenziata dalla mod non ufficiale che attiva il DLSS 5 , che può vantare una resa degli sfondi decisamente migliore, più "profonda" e fotorealistica.

Più bello, ma a quale prezzo?

L'impiego del DLSS 5 ha un alto costo prestazionale e Forza Horizon 6 non fa ovviamente eccezione, sebbene come detto in questo caso sia stata utilizzata una mod non ufficiale che ancora non riflette appieno le caratteristiche (e i requisiti) di questa tecnologia.

Il secondo video che abbiamo riportato ne è la dimostrazione, visto che il gioco di guida di Playground Games viene fatto girare su di una configurazione equipaggiata con una RTX 5090 a 4K e con impostazioni estreme, ma si notano alcune piccole incertezze nel frame rate e non è dato sapere l'entità dell'upscaling utilizzato.