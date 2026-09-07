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Il Giappone di Forza Horizon 6 diventa vero grazie al DLSS 5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la versione liscia di Forza Horizon 6 e quella potenziata da una mod che attiva il DLSS 5, trasformando vetture e scenari.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/09/2026
Una scena di Forza Horizon 6 in DLSS 5
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mostra gli effetti del DLSS 5 sul Giappone di Forza Horizon 6, con lo scenario del gioco di guida che diventa praticamente vero grazie all'applicazione del Neural Rendering di NVIDIA.

Non c'è dubbio che questi aspetti del DLSS 5 siano i meno controversi: non si tratta di intervenire sui volti dei personaggi andando a contrastare le scelte artistiche degli autori, bensì di migliorare in maniera sostanziale l'illuminazione globale applicata alle ambientazioni.

E i risultati sono notevolissimi, come si può vedere nel confronto fra la versione liscia di Forza Horizon 6 per PC e quella potenziata dalla mod non ufficiale che attiva il DLSS 5, che può vantare una resa degli sfondi decisamente migliore, più "profonda" e fotorealistica.

Il DLSS 5 di NVIDIA ha una data di uscita ufficiale: NBA 2K27 sarà il primo gioco supportato Il DLSS 5 di NVIDIA ha una data di uscita ufficiale: NBA 2K27 sarà il primo gioco supportato

Va sottolineato inoltre che non ci troviamo ancora di fronte all'implementazione finale di questa tecnologia, che ha appena fatto il proprio debutto in NBA 2K27 ma per il momento non è supportata ufficialmente da altri giochi.

Più bello, ma a quale prezzo?

L'impiego del DLSS 5 ha un alto costo prestazionale e Forza Horizon 6 non fa ovviamente eccezione, sebbene come detto in questo caso sia stata utilizzata una mod non ufficiale che ancora non riflette appieno le caratteristiche (e i requisiti) di questa tecnologia.

Il secondo video che abbiamo riportato ne è la dimostrazione, visto che il gioco di guida di Playground Games viene fatto girare su di una configurazione equipaggiata con una RTX 5090 a 4K e con impostazioni estreme, ma si notano alcune piccole incertezze nel frame rate e non è dato sapere l'entità dell'upscaling utilizzato.

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