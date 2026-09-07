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Call of Duty: Black Ops 2 è primo nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto

Call of Duty: Black Ops 2 domina ancora il PlayStation Store europeo: ad agosto il classico del 2012 guida la top PS5 per il secondo mese consecutivo, mentre negli USA si ferma al terzo posto dietro Madden NFL 27.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/09/2026
Artwork di Call of Duty: Black Ops 2

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti sul PlayStation Store in USA/Canada ed Europa nel mese di agosto. Per il secondo mese consecutivo, Call of Duty: Black Ops 2 del 2012 conquista il primo posto in Europa e il terzo in Nord America: un risultato notevole per quella che, di fatto, è una semplice conversione 1:1 per PS5 del capitolo originale.

Proseguendo con la classifica europea per PS5, al secondo posto troviamo il sempreverde Minecraft seguito da Assassin's Creed Black Flag Resynced. Subito fuori dal podio troviamo The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.

Il gioco più venduto sul suolo americano è stato EA Sports Madden NFL 27, seguito da Marvel Tokon: Fighting Souls. Al contrario, in Europa il picchiaduro di Arc System Works non è neppure in top 10.

Le classifiche di Europa e Nord America

PS5 - Classifica Europea

  1. Call of Duty: Black Ops II
  2. Minecraft
  3. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  4. The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
  5. Mafia: Definitive Edition for PS5
  6. Grand Theft Auto V
  7. Hell Let Loose: Vietnam
  8. Call of Duty: Black Ops
  9. Marvel's Spider-Man 2
  10. Palworld
  11. Star Wars Zero Company
  12. Mortal Shell II
  13. No More Room in Hell 2
  14. Forza Horizon 5
  15. 007 First Light
  16. Halo: Campaign Evolved
  17. Waterpark Simulator
  18. Escape the Backrooms
  19. UFC 6
  20. Beast of Reincarnation
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PS5 - Classifica US/Canada

  1. EA Sports Madden NFL 27
  2. MARVEL Tōkon: Fighting Souls
  3. Call of Duty: Black Ops II
  4. No More Room in Hell 2
  5. Hell Let Loose: Vietnam
  6. EA Sports College Football 27
  7. Minecraft
  8. Halo: Campaign Evolved
  9. Palworld
  10. Call of Duty: Black Ops
  11. Star Wars Zero Company
  12. Marvel's Spider-Man 2
  13. The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
  14. Grand Theft Auto V
  15. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  16. Mortal Shell II
  17. Mistfall Hunter
  18. Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
  19. 007 First Light
  20. Mafia: Definitive Edition for PS5
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