Call of Duty: Black Ops 2 è primo nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti sul PlayStation Store in USA/Canada ed Europa nel mese di agosto. Per il secondo mese consecutivo, Call of Duty: Black Ops 2 del 2012 conquista il primo posto in Europa e il terzo in Nord America: un risultato notevole per quella che, di fatto, è una semplice conversione 1:1 per PS5 del capitolo originale.
Proseguendo con la classifica europea per PS5, al secondo posto troviamo il sempreverde Minecraft seguito da Assassin's Creed Black Flag Resynced. Subito fuori dal podio troviamo The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.
Il gioco più venduto sul suolo americano è stato EA Sports Madden NFL 27, seguito da Marvel Tokon: Fighting Souls. Al contrario, in Europa il picchiaduro di Arc System Works non è neppure in top 10.
Le classifiche di Europa e Nord America
PS5 - Classifica Europea
- Call of Duty: Black Ops II
- Minecraft
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
- Mafia: Definitive Edition for PS5
- Grand Theft Auto V
- Hell Let Loose: Vietnam
- Call of Duty: Black Ops
- Marvel's Spider-Man 2
- Palworld
- Star Wars Zero Company
- Mortal Shell II
- No More Room in Hell 2
- Forza Horizon 5
- 007 First Light
- Halo: Campaign Evolved
- Waterpark Simulator
- Escape the Backrooms
- UFC 6
- Beast of Reincarnation
PS5 - Classifica US/Canada
- EA Sports Madden NFL 27
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- Call of Duty: Black Ops II
- No More Room in Hell 2
- Hell Let Loose: Vietnam
- EA Sports College Football 27
- Minecraft
- Halo: Campaign Evolved
- Palworld
- Call of Duty: Black Ops
- Star Wars Zero Company
- Marvel's Spider-Man 2
- The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
- Grand Theft Auto V
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Mortal Shell II
- Mistfall Hunter
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
- 007 First Light
- Mafia: Definitive Edition for PS5