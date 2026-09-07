Call of Duty: Black Ops 2 è primo nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti sul PlayStation Store in USA/Canada ed Europa nel mese di agosto. Per il secondo mese consecutivo, Call of Duty: Black Ops 2 del 2012 conquista il primo posto in Europa e il terzo in Nord America: un risultato notevole per quella che, di fatto, è una semplice conversione 1:1 per PS5 del capitolo originale.

Proseguendo con la classifica europea per PS5, al secondo posto troviamo il sempreverde Minecraft seguito da Assassin's Creed Black Flag Resynced. Subito fuori dal podio troviamo The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.

Il gioco più venduto sul suolo americano è stato EA Sports Madden NFL 27, seguito da Marvel Tokon: Fighting Souls. Al contrario, in Europa il picchiaduro di Arc System Works non è neppure in top 10.