Arhi Makkonen, senior level designer presso Remedy Entertainment, ha spiegato che il mondo di Control Resonant si aprirà "alla grande" già dopo le prime ore, consegnandoci tanti contenuti coinvolgenti e la libertà di scegliere cosa fare e dove andare.

"Superate le prime sezioni del gioco, forse dopo una o due ore, il mondo di Control Resonant si apre e lo fa in grande stile, con diverse zone", ha detto Makkonen. "Dopodiché i giocatori potranno esplorare ciò che in quel momento ritengono più interessante: fare un po' di cose in una zona, poi saltare in un'altra e trovare questo, questo e quest'altro."

"Possono decidere se vogliono dedicarsi maggiormente alla missione principale e seguire la storia, oppure affrontare più quest secondarie, o ancora scoprire le altre attività del mondo vivente. I giocatori avranno una grande libertà di scelta su dove andare e quando."

A proposito delle missioni secondarie, Makkonen ha spiegato che saranno "molto incentrate sulla narrazione e sorprendenti, perché succedono tantissime cose. È come nel primo gioco, dove alcuni dei contenuti secondari erano quasi più folli delle missioni principali. Quindi penso che siano tutte più o meno altrettanto ricche di cose interessanti da scoprire."