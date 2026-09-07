Arhi Makkonen, senior level designer presso Remedy Entertainment, ha spiegato che il mondo di Control Resonant si aprirà "alla grande" già dopo le prime ore, consegnandoci tanti contenuti coinvolgenti e la libertà di scegliere cosa fare e dove andare.
"Superate le prime sezioni del gioco, forse dopo una o due ore, il mondo di Control Resonant si apre e lo fa in grande stile, con diverse zone", ha detto Makkonen. "Dopodiché i giocatori potranno esplorare ciò che in quel momento ritengono più interessante: fare un po' di cose in una zona, poi saltare in un'altra e trovare questo, questo e quest'altro."
"Possono decidere se vogliono dedicarsi maggiormente alla missione principale e seguire la storia, oppure affrontare più quest secondarie, o ancora scoprire le altre attività del mondo vivente. I giocatori avranno una grande libertà di scelta su dove andare e quando."
A proposito delle missioni secondarie, Makkonen ha spiegato che saranno "molto incentrate sulla narrazione e sorprendenti, perché succedono tantissime cose. È come nel primo gioco, dove alcuni dei contenuti secondari erano quasi più folli delle missioni principali. Quindi penso che siano tutte più o meno altrettanto ricche di cose interessanti da scoprire."
Però non sarà un open world
Caratterizzato da una durata che va dalle trenta alle cinquanta ore, Control Resonant ci metterà a disposizione ambientazioni molto ampie ma la sua non sarà una struttura open world, come già spiegato in passato da Remedy Entertainment.
Di conseguenza non saranno presenti aspetti come il ciclo giorno-notte, ma il gioco proverà a ovviare a tale mancanza con una serie di variazioni nelle condizioni ambientali e nell'orario delle diverse zone: "Ci saranno condizioni meteorologiche differenti e persino momenti diversi della giornata", ha detto il senior level designer.
Si tratta peraltro di aspetti legati in qualche modo alla trama di Control Resonant: "Il fatto che le diverse zone abbiano effettivamente un proprio 'orario' fa parte della storia", ha spiegato Makkonen. "Rimangono sempre uguali, quindi non cambiano durante il gioco. È tutto fisso."