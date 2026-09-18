Control Resonant, svelate data e orario di sblocco su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il debutto di Control Resonant è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Remedy Entertainment ha comunicato data e orario di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC.
Come possiamo vedere nella pratica mappa con i vari fusi orari che trovate qui sotto, per quanto riguarda l'Italia sarà possibile iniziare a giocare a partire dalle 16:00 del 24 settembre, a prescindere dalla piattaforma.
L'unica eccezione riguarda i giocatori PS5 che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition da 69,99 euro: questa versione include un accesso anticipato di 48 ore, permettendo di avviare il gioco già dalle 16:00 del 22 settembre.
Manca poco al debutto
Control Resonant si svolge diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci mette nei panni di Dylan Faden, impegnato ad affrontare nuove minacce paranormali tra le strade distorte di Manhattan mentre cerca di ritrovare la sorella. La città diventa il nuovo epicentro delle anomalie, costringendo Dylan a confrontarsi con entità sconosciute e con il peso del proprio passato.
Il titolo prende una direzione diversa rispetto al primo Control, adottando una formula più vicina ai giochi d'azione tradizionali, con un ritmo più serrato e un focus maggiore sul combattimento. Se volete approfondire, sulle nostre pagine trovate la recensione di Control Resonant.