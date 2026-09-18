Control Resonant, svelate data e orario di sblocco su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il debutto di Control Resonant è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Remedy Entertainment ha comunicato data e orario di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Come possiamo vedere nella pratica mappa con i vari fusi orari che trovate qui sotto, per quanto riguarda l'Italia sarà possibile iniziare a giocare a partire dalle 16:00 del 24 settembre, a prescindere dalla piattaforma.

L'unica eccezione riguarda i giocatori PS5 che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition da 69,99 euro: questa versione include un accesso anticipato di 48 ore, permettendo di avviare il gioco già dalle 16:00 del 22 settembre.