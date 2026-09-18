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Control Resonant, svelate data e orario di sblocco su PS5, Xbox Series X|S e PC

Remedy ha svelato data e orario di sblocco di Control Resonant su PS5, Xbox Series X|S e PC: in Italia si potrà giocare dalle 16:00, con accesso anticipato per chi ha la Digital Deluxe Edition su PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/09/2026
Dylan Faden in Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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Il debutto di Control Resonant è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Remedy Entertainment ha comunicato data e orario di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Come possiamo vedere nella pratica mappa con i vari fusi orari che trovate qui sotto, per quanto riguarda l'Italia sarà possibile iniziare a giocare a partire dalle 16:00 del 24 settembre, a prescindere dalla piattaforma.

L'unica eccezione riguarda i giocatori PS5 che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition da 69,99 euro: questa versione include un accesso anticipato di 48 ore, permettendo di avviare il gioco già dalle 16:00 del 22 settembre.

Manca poco al debutto

Control Resonant si svolge diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci mette nei panni di Dylan Faden, impegnato ad affrontare nuove minacce paranormali tra le strade distorte di Manhattan mentre cerca di ritrovare la sorella. La città diventa il nuovo epicentro delle anomalie, costringendo Dylan a confrontarsi con entità sconosciute e con il peso del proprio passato.

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I primi voti di Control Resonant sono positivi: il rischioso seguito funziona bene I primi voti di Control Resonant sono positivi: il rischioso seguito funziona bene

Il titolo prende una direzione diversa rispetto al primo Control, adottando una formula più vicina ai giochi d'azione tradizionali, con un ritmo più serrato e un focus maggiore sul combattimento. Se volete approfondire, sulle nostre pagine trovate la recensione di Control Resonant.

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