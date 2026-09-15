Quando arriveranno le recensioni di Control Resonant? Remedy annuncia la scadenza dell'embargo

Per il momento, Control Resonant si sta dimostrando decisamente promettente, come un'evoluzione del primo capitolo sia in termini tecnici che di gameplay, sebbene con alcune variazioni che potrebbero risultare controverse per i fan del primo capitolo.

Tale embargo è fissato per il 18 settembre alle ore 15:00 , e in tale momento dovrebbero spuntare online le prime valutazioni sul nuovo action adventure metafisico di Remedy, che espande la storia di Control e l'universo connesso con quello di Alan Wake, portandosi dietro dunque grandi aspettative.

Questa settimana conosceremo la verità su Control Resonant

Il messaggio di Puha si limita a riferire la scadenza dell'embargo, come potete vedere qui sotto, insieme a una nuova immagine del gioco che illustra un altro scorcio sulla versione distorta di Manhattan che fa da scenario al nuovo capitolo della serie.



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Proprio nelle ore scorse, Remedy ha anche svelato le modalità grafiche di Control Resonant, pubblicando anche un trailer specificamente dedicato alle caratteristiche del gioco su PS5 e PS5 Pro.

In precedenza avevamo visto un trailer che riassume la storia finora, mettendoci in pari con gli eventi all'interno del bizzarro universo connesso che, come abbiamo scoperto fra Control e Alan Wake 2, mette insieme i due franchise del team di sviluppo finlandese.

Come abbiamo visto, Resonant si presenta più aperto di Control e ha un sistema di combattimento differente, più impostato su attacchi melee e a corto raggio, tanto da sembrare un action in stile più classico, sebbene con un sistema di progressione differente.