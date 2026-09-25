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Control Resonant, modalità foto e New Game Plus Plus sono in arrivo

Remedy Entertainment ha parlato dei prossimi contenuti in arrivo per Control Resonant, a partire dalla modalità foto e dal New Game Plus Plus.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2026
Il protagonista di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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Control Resonant riceverà a breve la modalità foto e il New Game Plus Plus, che sembra un gioco di parole ma non lo è: l'attuale NG+ consente di rigiocare l'avventura un'unica volta dopo averla completata, mentre il NG++ permetterà di ripetere tutto fino a 665 volte.

La modalità foto è stata naturalmente chiesta a gran voce dagli utenti e gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno detto che ci stanno lavorando già da un po' e sono perfettamente consapevoli di quanto sia ambita questa funzionalità, specie in un gioco simile.

"Il motivo per cui la modalità foto non è stata disponibile al lancio è che dovevamo dare priorità alla necessità di assicurarci che il gioco fosse nelle migliori condizioni possibili", hanno spiegato gli autori in un post pubblicato sul sito ufficiale di Control.

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Ci sono delle date indicative? Il New Game Plus Plus dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del mese di ottobre, mentre per la modalità foto bisognerà attendee un po' di più: si parla di novembre.

Ancora più ricco?

Il primo aggiornamento di Control Resonant ha ridotto la difficoltà in particolare nelle fasi iniziali della campagna, andando a modificare la resistenza dei nemici e la capacità di Dylan di infliggere danni, ma è chiaro che si trattava solo dell'inizio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ulteriori interventi sono in arrivo e Remedy ha parlato anche degli elementi estetici, promettendo ai giocatori l'arrivo di una maggior quantità di abiti e accessori tramite cui personalizzare l'aspetto del protagonista dell'avventura.

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