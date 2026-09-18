I primi voti di Control Resonant sono positivi: il rischioso seguito funziona bene

Stanno arrivando in queste ore le prime recensioni di Control Resonant e i primi voti raccolti finora sono decisamente positivi, facendo pensa che il rischioso seguito progettato da Remedy funzioni a dovere, nonostante le scelte piuttosto differenti effettuate rispetto al primo capitolo.
Nel caso non l'abbiate già fatto, vi invitiamo prima di tutto a leggere la nostra recensione di Control Resonant, nella quale dimostriamo tutto il nostro apprezzamento per questo seguito che tenta una strada diversa rispetto al primo capitolo, con alcune incertezze ma in generale riuscendo a costruire un'esperienza differente e comunque ben funzionante, grazie anche alla solita poderosa direzione artistica.
La valutazione ovviamente deve ancora assestarsi, ma sono già diverse decine le recensioni emerse sui consueti siti raccoglitori, portandoci a poter fare già un primo bilancio sull'andamento, che evidentemente è positivo.
Una valutazione in linea con il primo capitolo
Su Metacritic, Control Resonant ha al momento un Metascore, ovvero un voto medio ponderato, di 83, mentre su OpenCritic si trova a 84: si tratta di valutazioni del tutto in linea con il precedente Control, che a sua volta si è stabilizzato sul Metascore di 82 su Metacritic e sempre 84 su OpenCritic.
Nonostante i netti cambiamenti applicati da Remedy al gameplay, soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento ma anche nel design dei livelli e in altre meccaniche di gioco, sembra proprio che la sostanza sia rimasta intatta.
La valutazione rimane dunque perfettamente in linea con quella vista per il primo Control, dunque possiamo aspettarci un livello qualitativo simile.
In generale, gli elementi positivi ricorrenti riguardano il mondo di gioco, che sfrutta sempre lo splendido immaginario elaborato da Remedy per il suo universo connesso, sostenuto da una direzione artistica straordinaria, oltre a elementi interessanti introdotti con alcune novità.
Le critiche riguardano invece il sistema di combattimento per alcuni, che nella sua virata verso il corpo a corpo non convince come gli elementi da shooter del primo capitolo e una struttura open world che può risultare un po' stancante. Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer di Control Resonant che riassume la storia finora.