I primi voti di Control Resonant sono positivi: il rischioso seguito funziona bene

Stanno arrivando in queste ore le prime recensioni di Control Resonant e i primi voti raccolti finora sono decisamente positivi, facendo pensa che il rischioso seguito progettato da Remedy funzioni a dovere, nonostante le scelte piuttosto differenti effettuate rispetto al primo capitolo.

Nel caso non l'abbiate già fatto, vi invitiamo prima di tutto a leggere la nostra recensione di Control Resonant, nella quale dimostriamo tutto il nostro apprezzamento per questo seguito che tenta una strada diversa rispetto al primo capitolo, con alcune incertezze ma in generale riuscendo a costruire un'esperienza differente e comunque ben funzionante, grazie anche alla solita poderosa direzione artistica.

La valutazione ovviamente deve ancora assestarsi, ma sono già diverse decine le recensioni emerse sui consueti siti raccoglitori, portandoci a poter fare già un primo bilancio sull'andamento, che evidentemente è positivo.