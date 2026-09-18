Le cuffie da gaming Logitech G321 sono in promozione su Amazon: sconto del 43% e prezzo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Logitech G321: sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,78€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Le cuffie da gaming Logitech G321 sono progettate per offrire comfort, libertà di movimento e connessioni versatili durante le sessioni di gioco. Con un peso di soli 210 grammi, integrano una fascia spessa per la testa, tessuto a maglia ad elevata elasticità e copriorecchie in memory foam, pensati per garantire una vestibilità comoda.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
La connessione wireless LIGHTSPEED permette di giocare su PC senza cavi, con oltre 20 ore di autonomia per affrontare lunghe sessioni. Il microfono con braccio offre una frequenza di campionamento di 16 kHz e integra la funzione flip-to-mute, che permette di disattivare rapidamente l'audio sollevando il microfono.
I driver audio ad alte prestazioni restituiscono un suono pensato per rendere più facilmente percepibili elementi come passi, esplosioni e altri indizi durante il gioco.
I comandi dedicati per accensione, Bluetooth e volume sono facilmente accessibili e permettono di modificare rapidamente le impostazioni. G321 combina quindi comfort, microfono, connessioni wireless e controlli semplici in un unico headset.