Il controller NYXI Hyperion 3 per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il controller NYXI Hyperion 3 per Nintendo Switch 2 a 75,99 € rispetto al prezzo mediano di 79,99 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto rispetto al solito, ma è il prezzo minimo storico. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Design ergonomico e feedback istantaneo
Questo controller realizzato appositamente per Nintendo Switch 2 è dotato di giroscopio a 9 assi con magnetometro, che si tratti di derapare in Mario Kart o di tirare l'arco in Zelda. Ciò si traduce in un tracciamento fluido dei movimenti. Inoltre, i sensori ad effetto Hall utilizzano magneti per mantenere la mira sempre precisa, mentre i pulsanti meccanici offrono una resistenza chiara ad ogni pressione.
Troviamo inoltre la vibrazione regolabile e doppi pulsanti posteriori programmabili. Il design è ergonomico e confortevole, quindi potrai giocare a lungo senza mai affaticarti. Infine, è presente il pulsante chat integrato, per una rapida comunicazione con gli amici. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.