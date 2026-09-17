Gli auricolari JBL Wave Buds 2 sono in promo su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle JBL Wave Buds 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 53% per un costo totale e finale d'acquisto di 32,93€, suo minimo storico. Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Le JBL Wave Buds 2 sono cuffiette true wireless pensati per offrire un'esperienza d'ascolto versatile, combinando il caratteristico suono JBL Pure Bass con diverse funzioni dedicate alla qualità audio e alla praticità quotidiana.
La cancellazione attiva del rumore aiuta a filtrare i suoni indesiderati, mentre la modalità Smart Ambient permette di controllare quanto dell'ambiente circostante si vuole ascoltare.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
La qualità delle chiamate è affidata a quattro microfoni, due per ciascun auricolare, progettati per catturare la voce in modo nitido e ridurre il rumore ambientale. In questo modo è possibile effettuare conversazioni più chiare anche in luoghi affollati o rumorosi.
Gli auricolari sono inoltre progettati per essere utilizzati in diverse condizioni atmosferiche. La certificazione IP54 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendoli adatti anche in presenza di pioggia o vento. La custodia di ricarica dispone invece di una protezione IPX2.
L'autonomia raggiunge 10 ore di ascolto con gli auricolari, a cui si aggiungono altre 30 ore grazie alla custodia di ricarica.