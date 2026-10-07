LEGO Party per PlayStation 5 è in offerta al minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di LEGO Party per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 51% per un costo totale e finale di 22€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: LEGO Party! è un gioco pensato per divertirsi insieme agli amici, sia sul divano di casa sia online, grazie al multiplayer locale e alla modalità online cross-platform. Fino a quattro giocatori possono sfidarsi contemporaneamente, dando vita a partite all'insegna della competizione e del divertimento.
L'obiettivo è semplice: ottenere più mattoncini dorati degli avversari. Per riuscirci sarà possibile sfruttare la Potenza+ e utilizzare trappole per ostacolare gli altri partecipanti nelle numerose Zone di sfida.
Ulteriori dettagli sul gioco
La varietà è uno degli elementi centrali dell'esperienza, con ben 60 minigiochi nei quali mettere alla prova velocità, ingegno e conoscenza dell'universo LEGO. Le sfide permettono di cimentarsi in situazioni molto diverse tra loro: dalla preparazione della cena per gli alieni alle corse per sfuggire a tombe che crollano, passando per spettacolari piste di rally.
A completare l'esperienza c'è la possibilità di personalizzare il proprio personaggio. Grazie a oltre un miliardo di combinazioni tra minifigure ispirate a iconici set LEGO, ogni giocatore può scegliere un look classico oppure creare una minifigure unica, da mostrare durante le successive sessioni di gioco.