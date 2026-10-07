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La scheda video ASUS Prime RX 9070 GRE OC è al minimo storico per le Offerte Prime

Tra le proposte di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, troviamo la GPU ASUS Prime RX 9070 GRE OC con uno sconto del 14%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2026
Scheda video ASUS Prime RX 9070 GRE OC

Se hai bisogno di una nuova scheda video, l'ASUS Prime RX 9070 GRE OC è su Amazon a 599,99 € rispetto al prezzo consigliato di 699,90 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta comunque di un buon prezzo, considerato il periodo attuale. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.

Caratteristiche della scheda video

Questa GPU presenta delle ventole con doppio cuscinetto a sfera Axial-Tech, pensate per garantire una dissipazione ottimale del calore e una maggiore longevità. A contribuire è la modalità Performance, che consente alle ventole di girare per mantenere la scheda sempre fresca, mentre la modalità silenziosa funziona a temperature più moderate con un funzionamento più silenzioso. Inoltre, il rivestimento protegge da umidità, polvere e temperature estreme. Il software GPU Tweak III consente inoltre di controllare ogni singolo dettaglio grazie a una dashboard centralizzata e facile da usare.

Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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