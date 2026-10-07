La scheda video ASUS Prime RX 9070 GRE OC è al minimo storico per le Offerte Prime

Se hai bisogno di una nuova scheda video, l'ASUS Prime RX 9070 GRE OC è su Amazon a 599,99 € rispetto al prezzo consigliato di 699,90 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta comunque di un buon prezzo, considerato il periodo attuale. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.
Caratteristiche della scheda video
Questa GPU presenta delle ventole con doppio cuscinetto a sfera Axial-Tech, pensate per garantire una dissipazione ottimale del calore e una maggiore longevità. A contribuire è la modalità Performance, che consente alle ventole di girare per mantenere la scheda sempre fresca, mentre la modalità silenziosa funziona a temperature più moderate con un funzionamento più silenzioso. Inoltre, il rivestimento protegge da umidità, polvere e temperature estreme. Il software GPU Tweak III consente inoltre di controllare ogni singolo dettaglio grazie a una dashboard centralizzata e facile da usare.
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