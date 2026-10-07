Sega celebra i 35 anni di Sonic con una scultura in porcellana da 7.000 dollari

Per celebrare il 35° anniversario di Sonic the Hedgehog , Sega ha deciso di creare un oggetto da collezione lontano dalle consuetudini del mondo dei videogiochi: una raffinata scultura in porcellana dipinta a mano , realizzata dagli artigiani dello studio giapponese YOYOYO. Il prezzo è altrettanto unico: 7.000 dollari, con appena 50 pezzi prodotti e assegnati attraverso una lotteria.

Un oggetto prezioso

La scultura viene accompagnata da un certificato di autenticità, un supporto in legno e una scatola in legno. Gran parte del valore dell'opera risiede però nella lavorazione artigianale e nei materiali scelti per rappresentare il personaggio. Per rendere omaggio a Sonic come "il blu più veloce del mondo", gli artisti hanno utilizzato il gosu, un pigmento blu cobalto applicato sotto lo smalto che dovrebbe mantenere inalterata la propria tonalità nel tempo. L'obiettivo è ottenere quello che gli autori definiscono un "blu eterno", con una durata stimata di almeno un secolo.

Anche la base è stata scelta in funzione della resa cromatica. Gli artigiani hanno utilizzato una porcellana Amakusa, particolarmente resistente e caratterizzata da una superficie bianca che permette ai colori di risaltare, applicando poi tecniche di pittura sotto smalto particolarmente elaborate. Tra queste ci sono i motivi tradizionali Seigaiha e Shippo, decorazioni complesse che devono essere realizzate con grande precisione per mantenere uniformità e proporzioni.

La lavorazione diventa quindi una parte importante dell'oggetto tanto quanto il soggetto raffigurato. Ripetere questi procedimenti per 50 esemplari richiede tempo e notevole concentrazione, ma proprio le piccole differenze nella realizzazione fanno sì che ogni scultura presenti dettagli leggermente differenti osservandola da vicino, cosa che ne aumenta il valore.

Un video pubblicato insieme all'annuncio mostra nel dettaglio le diverse fasi della realizzazione, concentrandosi proprio sulle tecniche utilizzate dagli artigiani giapponesi.

Insomma, il 2026 non avrà un nuovo gioco della serie, nonostante il compleanno, ma possiamo rifarci recuperando Sonic Frontiers, Sonic Superstars, Sonic X Shadow Generations o Sonic Racing: CrossWorlds, per citare alcuni degli ultimi giochi della serie lanciati negli scorsi anni.