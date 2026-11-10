Qualcuno è riuscito a far girare Halo su Dreamcast, ed è fantastico

Un programmatore è riuscito a realizzare una conversione funzionante dell'originale Halo: Combat Evolved per Dreamcast, e il gioco gira in maniera sorprendemente buona.

Un programmatore è riuscito a far girare Halo: Combat Evolved su Dreamcast, realizzando una versione del gioco che funziona sorprendentemente bene e include in questo caso sia la campagna single player che un comparto multiplayer. Si tratta naturalmente di un'impresa notevole, se consideriamo che il classico sparatutto sviluppato da Bungie ha fatto il proprio debutto su Xbox nel 2001, mentre la console SEGA è stata lanciata alcuni anni prima, nel 1998: tecnicamente entrambe le macchine appartengono alla sesta generazione, ma le differenze sono concrete. Al fine di dimostrare la bontà del lavoro svolto, il programmatore in questione, conosciuto su X come Jilted Valkyrie, ha pubblicato un video di gameplay della durata di ben ventotto minuti contenente diverse sequenze tratte sia dalla campagna che dal multiplayer. Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro Forse non è un caso che questo progetto sia stato presentato a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario di Halo: Combat Evolved, mentre la serie si prepara a un cambio di rotta con l'affidamento ad Activision.

Il video dimostrativo Dopo la versione giocabile direttamente nel browser, Halo: Combat Evolved è dunque approdato - anche se in maniera tutt'altro che ufficiale - anche su Dreamcast, realizzando una prospettiva che ai tempi in effetti appariva plausibile... almeno prima che Microsoft comprasse Bungie. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Nel video è possibile vedere la schermata iniziale modificata, con il titolo Halo: Dreamcast Evolved che viene accompagnato dall'iconica colonna sonora della saga. Dopodiché ci sono alcune partite online su diverse mappe e una scena tratta dalla prima missione della campagna. Tecnicamente la riduzione non è ancora perfetta, a volte scende sotto i 30 fps, ma l'autore del progetto ci sta ancora lavorando e punta a rifinire il comparto tecnico: attualmente ha completato il 77% del comparto single player e conta di aggiungere nuove modalità.