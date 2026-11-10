Qualcuno è riuscito a far girare Halo su Dreamcast, ed è fantastico

Un programmatore è riuscito a far girare Halo: Combat Evolved su Dreamcast, realizzando una versione del gioco che funziona sorprendentemente bene e include in questo caso sia la campagna single player che un comparto multiplayer.
Si tratta naturalmente di un'impresa notevole, se consideriamo che il classico sparatutto sviluppato da Bungie ha fatto il proprio debutto su Xbox nel 2001, mentre la console SEGA è stata lanciata alcuni anni prima, nel 1998: tecnicamente entrambe le macchine appartengono alla sesta generazione, ma le differenze sono concrete.
Al fine di dimostrare la bontà del lavoro svolto, il programmatore in questione, conosciuto su X come Jilted Valkyrie, ha pubblicato un video di gameplay della durata di ben ventotto minuti contenente diverse sequenze tratte sia dalla campagna che dal multiplayer.
Forse non è un caso che questo progetto sia stato presentato a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario di Halo: Combat Evolved, mentre la serie si prepara a un cambio di rotta con l'affidamento ad Activision.
Il video dimostrativo
Dopo la versione giocabile direttamente nel browser, Halo: Combat Evolved è dunque approdato - anche se in maniera tutt'altro che ufficiale - anche su Dreamcast, realizzando una prospettiva che ai tempi in effetti appariva plausibile... almeno prima che Microsoft comprasse Bungie.
Nel video è possibile vedere la schermata iniziale modificata, con il titolo Halo: Dreamcast Evolved che viene accompagnato dall'iconica colonna sonora della saga. Dopodiché ci sono alcune partite online su diverse mappe e una scena tratta dalla prima missione della campagna.
Tecnicamente la riduzione non è ancora perfetta, a volte scende sotto i 30 fps, ma l'autore del progetto ci sta ancora lavorando e punta a rifinire il comparto tecnico: attualmente ha completato il 77% del comparto single player e conta di aggiungere nuove modalità.
Quale futuro per la serie?
Come abbiamo detto, Microsoft ha deciso di recente di affidare Halo ad Activision e un autore storico del franchise è convinto che la saga abbia tre strade davanti a sé: tornare con un'esperienza classica, optare per un reboot ricco di nuove idee oppure cambiare completamente genere.
Qualunque sia il percorso che gli sviluppatori decideranno di intraprendere, Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e possiede indubbiamente l'esperienza e le capacità per fare bene, rilanciando la serie e portandola a macinare numeri che si spera saranno paragonabili a quelli di Call of Duty.