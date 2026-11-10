0

The Witcher in Concert arriva al Teatro Arcimboldi di Milano

Siamo ormai vicini alla tappa italiana di The Witcher in Concert: il concerto sta infatti per raggiungere il Teatro Arcimboldi di Milano, con una nuova esibizione magica.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/11/2026
Geralt in The Witcher 3
The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
News Video Immagini

The Witcher in Concert, il concerto in cui vengono eseguite dal vivo le musiche della colonna sonora della serie, arriva al TAM Teatro Arcimboldi di Milano per celebrare i 10 anni passati dal lancio del celebre terzo capitolo della serie videoludica.

La data fissata per la tappa milanese di The Witcher in Concert è il 22 novembre 2026, con appuntamento al Teatro Arcimboldi alle ore 20:00 per un'esperienza live che unisce musica, immagini e atmosfere in grado di immergerci completamente all'interno dell'universo della serie fantasy.

The Witcher in Concert celebra i 10 anni passati dall'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt e dà vita all'intramontabile colonna sonora del gioco di ruolo open world anche attraverso una notevole performance audio-visiva.

Una grande esperienza audio-visiva

Durante il concerto ci sarà modo di vedere immagini e video proiettati attraverso avanzati sistemi tecnologici, ad accompagnare la musica appositamente arrangiata per l'occasione sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore di The Witcher 3.

Una foto del concerto di The Witcher
Una foto del concerto di The Witcher

I brani sono eseguiti da un'orchestra di 14 elementi, tra i quali troviamo anche Percival Schuttenbach, tra gli autori della colonna sonora del gioco.

The Witcher 3: Songs of the Past, come si torna a Geralt dopo dieci anni The Witcher 3: Songs of the Past, come si torna a Geralt dopo dieci anni

La tournée sta registrando un grande successo in Europa e ha confermato una seconda serie di concerti per l'autunno del 2026 fra i quali quello dell'Arcimboldi.

Con partenza da Dublino, in Irlanda, il 26 ottobre e con oltre 25 città in calendario, The Witcher in Concert riporterà in scena la stessa magia e la stessa atmosfera che hanno affascinato il pubblico nel 2025.

Nel frattempo, sul fronte videoludico siamo in attesa della nuova espansione The Witcher 3: Songs of the Past e, ovviamente, di The Witcher 4, ancora in pieno sviluppo presso CD Projekt RED.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Witcher in Concert arriva al Teatro Arcimboldi di Milano