The Witcher in Concert arriva al Teatro Arcimboldi di Milano

The Witcher in Concert celebra i 10 anni passati dall'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt e dà vita all'intramontabile colonna sonora del gioco di ruolo open world anche attraverso una notevole performance audio-visiva.

La data fissata per la tappa milanese di The Witcher in Concert è il 22 novembre 2026, con appuntamento al Teatro Arcimboldi alle ore 20:00 per un'esperienza live che unisce musica, immagini e atmosfere in grado di immergerci completamente all'interno dell'universo della serie fantasy.

Una grande esperienza audio-visiva

Durante il concerto ci sarà modo di vedere immagini e video proiettati attraverso avanzati sistemi tecnologici, ad accompagnare la musica appositamente arrangiata per l'occasione sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore di The Witcher 3.

Una foto del concerto di The Witcher

I brani sono eseguiti da un'orchestra di 14 elementi, tra i quali troviamo anche Percival Schuttenbach, tra gli autori della colonna sonora del gioco.

La tournée sta registrando un grande successo in Europa e ha confermato una seconda serie di concerti per l'autunno del 2026 fra i quali quello dell'Arcimboldi.

Con partenza da Dublino, in Irlanda, il 26 ottobre e con oltre 25 città in calendario, The Witcher in Concert riporterà in scena la stessa magia e la stessa atmosfera che hanno affascinato il pubblico nel 2025.

Nel frattempo, sul fronte videoludico siamo in attesa della nuova espansione The Witcher 3: Songs of the Past e, ovviamente, di The Witcher 4, ancora in pieno sviluppo presso CD Projekt RED.