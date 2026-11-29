Lo youtuber Titan_Edits ha pubblicato un lungo video di oltre 15 minuti composto da un montaggio di varie scene tratte dai principali film che riguardano gli Avengers, sia sui personaggi singoli che sul gruppo di super-eroi, in grado di effettuare una panoramica piuttosto completa degli eventi raccontati finora.

Il tutto culmina ovviamente con gli eventi di Avengers: Endgame e alcuni dei risvolti drammatici del finale di quell'arco narrativo, che ha rappresentato una sorta di spartiacque nel Marvel Cinematic Universe.

Partendo dai primi film sui singoli personaggi, come Iron Man e Captain America, passa in rassegna l'evoluzione di ognuno di questi e poi gli eventi che hanno visto il gruppo unito contro le minacce maggiori all'interno della serie sugli Avengers.

Anche meglio del marketing ufficiale

Come possiamo vedere dai commenti, il lavoro svolto dal fan per ricostruire la storia è stato ampiamente apprezzato, e molti fanno notare come sia effettivamente migliore di quanto fatto da Marvel stessa in preparazione di Avengers: Doomsday.

Marketing, trailer e iniziative ufficiali sono andate infatti incontro ad alcune critiche, compresa anche la versione estesa di Avengers: Endgame, pertanto non stupisce più di tanto che un'iniziativa più genuina da parte di un fan possa risultare più apprezzabile dalla community.

Notevole anche il fatto che il video comprenda anche rimandi ad alcune delle tante serie TV che sono state costruite sui personaggi della serie, cosa che compone un quadro davvero completo di tutto quello che è accaduto finora nell'universo Marvel sul fronte cinematografico e televisivo.

Nel frattempo, sul fronte ufficiale nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer finale di Avengers: Doomsday e il nuovo spot con Steve Rogers in Latveria.