Considerando la quantità di anni coperti, un bel riassuntone degli eventi caratterizzanti del Marvel Cinematic Universe che prepari al prossimo arrivo di Avengers: Doomsday può risultare decisamente comodo, ed è curioso vedere come il video fatto da un fan possa eseguire il compito in maniera migliore di quanto fatto da Marvel stessa finora.
Lo youtuber Titan_Edits ha pubblicato un lungo video di oltre 15 minuti composto da un montaggio di varie scene tratte dai principali film che riguardano gli Avengers, sia sui personaggi singoli che sul gruppo di super-eroi, in grado di effettuare una panoramica piuttosto completa degli eventi raccontati finora.
In tutto questo, riesce anche a mantenere un notevole tono epico e alimentare così l'hype per il nuovo film in arrivo, forse in maniera migliore rispetto a quanto fatto dal marketing ufficiale.
Un gran lavoro di sintesi
Il video, visibile qui sotto, non è una produzione ufficiale di Marvel, dunque non sappiamo precisamente se possa rimanere disponibile a lungo senza eventuali problemi legati a diritti d'autore o altro, ma intanto possiamo apprezzare il gran lavoro effettuato da Titan_Edits.
Partendo dai primi film sui singoli personaggi, come Iron Man e Captain America, passa in rassegna l'evoluzione di ognuno di questi e poi gli eventi che hanno visto il gruppo unito contro le minacce maggiori all'interno della serie sugli Avengers.
Il tutto culmina ovviamente con gli eventi di Avengers: Endgame e alcuni dei risvolti drammatici del finale di quell'arco narrativo, che ha rappresentato una sorta di spartiacque nel Marvel Cinematic Universe.
Anche meglio del marketing ufficiale
Come possiamo vedere dai commenti, il lavoro svolto dal fan per ricostruire la storia è stato ampiamente apprezzato, e molti fanno notare come sia effettivamente migliore di quanto fatto da Marvel stessa in preparazione di Avengers: Doomsday.
Marketing, trailer e iniziative ufficiali sono andate infatti incontro ad alcune critiche, compresa anche la versione estesa di Avengers: Endgame, pertanto non stupisce più di tanto che un'iniziativa più genuina da parte di un fan possa risultare più apprezzabile dalla community.
Notevole anche il fatto che il video comprenda anche rimandi ad alcune delle tante serie TV che sono state costruite sui personaggi della serie, cosa che compone un quadro davvero completo di tutto quello che è accaduto finora nell'universo Marvel sul fronte cinematografico e televisivo.
Nel frattempo, sul fronte ufficiale nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer finale di Avengers: Doomsday e il nuovo spot con Steve Rogers in Latveria.