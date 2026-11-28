Annunciato nell'estate del 2024 e inizialmente atteso per luglio 2026, Shrek 5 è stato rinviato più volte prima che DreamWorks fissasse l'uscita definitiva (si spera) all'estate del 2027. Mancano ormai pochi mesi al debutto e la curiosità dei fan sulla presenza dei personaggi storici è alle stelle.
Nei trailer precedenti era già stato presentato il cast dei personaggi principali, con Shrek, Fiona, Ciuchino e i tre cuccioli, insieme a personaggi secondari come Pinocchio e l'Omino di Pan di Zenzero. Il restyling di questi volti storici, pensato per adeguarli a uno stile d'animazione più moderno, non ha però convinto tutti. Alcuni spettatori si sono abituati, mentre per altri la questione resta aperta e proprio non riescono a superarla. Il nuovo teaser, che mostra ancora più personaggi, non ha fatto che riaccendere il dibattito.
Il video
Nel video Shrek arriva alla palude a bordo della celebre carrozza-cipolla. Appena il mezzo si ferma, ne scendono Fiona, i tre figli, Pinocchio, il Lupo Cattivo, i Tre Porcellini, i Tre Topolini Ciechi, l'Omino di Pan di Zenzero (accompagnato da due Donne di Pan di Zenzero), il Drago e Ciuchino. Tra questi ci sono diversi personaggi che finora non erano stati mostrati.
Nei commenti, gli utenti si sono divisi. Alcuni hanno ammesso di essersi lasciati conquistare dal nuovo stile, altri non riescono a superare l'impressione di stranezza che trasmettono i personaggi. A concentrare le discussioni sono stati soprattutto il Lupo Cattivo e i Tre Porcellini. Il lupo ha un pelo di diversa consistenza e colore, la schiena ingobbita e un muso decisamente più sottile, che a qualcuno ricorda la Morte di Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio. I porcellini, invece, hanno una pelle di un rosa molto più acceso e pance enormi, che ne cambiano completamente l'aspetto. Le modifiche sono meno evidenti sui topolini, data la piccola taglia, ma anche per loro si notano pance e orecchie più grandi e zampe quasi invisibili.
C'è comunque un elemento importante da considerare: tra Shrek e vissero felici e contenti e questo nuovo capitolo c'è un evidente salto temporale. L'ultima volta i tre figli erano ancora in fasce, mentre ora sono adolescenti. È quindi possibile che le differenze di aspetto dipendano non solo dal nuovo stile d'animazione, ma anche dal passare degli anni per i personaggi.