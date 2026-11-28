Nei trailer precedenti era già stato presentato il cast dei personaggi principali, con Shrek, Fiona, Ciuchino e i tre cuccioli, insieme a personaggi secondari come Pinocchio e l'Omino di Pan di Zenzero. Il restyling di questi volti storici, pensato per adeguarli a uno stile d'animazione più moderno, non ha però convinto tutti. Alcuni spettatori si sono abituati, mentre per altri la questione resta aperta e proprio non riescono a superarla. Il nuovo teaser, che mostra ancora più personaggi, non ha fatto che riaccendere il dibattito.

Annunciato nell'estate del 2024 e inizialmente atteso per luglio 2026, Shrek 5 è stato rinviato più volte prima che DreamWorks fissasse l'uscita definitiva (si spera) all'estate del 2027. Mancano ormai pochi mesi al debutto e la curiosità dei fan sulla presenza dei personaggi storici è alle stelle.

Il video

Nel video Shrek arriva alla palude a bordo della celebre carrozza-cipolla. Appena il mezzo si ferma, ne scendono Fiona, i tre figli, Pinocchio, il Lupo Cattivo, i Tre Porcellini, i Tre Topolini Ciechi, l'Omino di Pan di Zenzero (accompagnato da due Donne di Pan di Zenzero), il Drago e Ciuchino. Tra questi ci sono diversi personaggi che finora non erano stati mostrati.

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Nei commenti, gli utenti si sono divisi. Alcuni hanno ammesso di essersi lasciati conquistare dal nuovo stile, altri non riescono a superare l'impressione di stranezza che trasmettono i personaggi. A concentrare le discussioni sono stati soprattutto il Lupo Cattivo e i Tre Porcellini. Il lupo ha un pelo di diversa consistenza e colore, la schiena ingobbita e un muso decisamente più sottile, che a qualcuno ricorda la Morte di Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio. I porcellini, invece, hanno una pelle di un rosa molto più acceso e pance enormi, che ne cambiano completamente l'aspetto. Le modifiche sono meno evidenti sui topolini, data la piccola taglia, ma anche per loro si notano pance e orecchie più grandi e zampe quasi invisibili.

C'è comunque un elemento importante da considerare: tra Shrek e vissero felici e contenti e questo nuovo capitolo c'è un evidente salto temporale. L'ultima volta i tre figli erano ancora in fasce, mentre ora sono adolescenti. È quindi possibile che le differenze di aspetto dipendano non solo dal nuovo stile d'animazione, ma anche dal passare degli anni per i personaggi.