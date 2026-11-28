Trasformare una Xbox 360 in una console portatile non è probabilmente il progetto più pratico e semplice che si possa immaginare, ma questo non ha impedito a uno youtuber di cimentarsi nell'impresa. Peter Knetter, già autore di diverse modifiche amatoriali basate sulle console del passato, ha realizzato una versione handled dell'hardware di Microsoft utilizzando direttamente le parti originali , senza ricorrere a emulatori o a PC portatili moderni.

Il progetto vede l'inserimento dei componenti interni di Xbox 360 all'interno di una scocca personalizzata, realizzata con una stampante 3D. La struttura comprende uno schermo integrato, i controlli necessari per giocare e un sistema di alimentazione autonomo. Il risultato è un dispositivo decisamente più voluminoso rispetto alle normali console portatili, tanto che definirlo realmente portatile potrebbe essere un po' generoso. Rimane comunque una realizzazione affascinante dal punto di vista tecnico, soprattutto considerando la capacità dimostrata di saper adattare delle componenti progettate originariamente per una console domestica.

Knetter non è nuovo a questo genere di esperimenti. In passato ha già realizzato delle versioni portatili di PlayStation 4 e Nintendo 64, oltre a una particolare GameCube dedicata a Shadow the Hedgehog.

Anche la nuova Xbox 360 portatile ha un legame con la serie di Sonic. Il creatore ha infatti dichiarato di voler realizzare un dispositivo dedicato a Sonic the Hedgehog del 2006, tanto da personalizzare la scocca con il logo del riccio blu. La console non è comunque legata a un singolo gioco e permette di avviare anche altri titoli, tra cui Viva Piñata.

Naturalmente, l'obiettivo non è quello di competere con le console portatili moderne. Si tratta di un esperimento destinato agli appassionati di hardware e modifiche fai-da-te. Il suo interesse risiede proprio nell'aver recuperato l'architettura originale di Xbox 360, adattandola a un formato per il quale non era stata progettata.