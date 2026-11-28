La mod RTX Remix Path Tracing di GTA 4 continua a evolversi con l'aggiunta di nuove funzionalità. È arrivata alla versione 1.8.0. Il progetto, realizzato dal modder xoxor4d, punta a migliorare ulteriormente la resa visiva del gioco di Rockstar Games introducendo il Path Tracing, intervenendo nel frattempo anche sulle prestazioni e su diversi aspetti tecnici. L'ultimo aggiornamento si concentra soprattutto sulla gestione dell'acqua, sulle animazioni degli elementi ambientali e sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse hardware.
Una delle novità principali riguarda proprio l'acqua: le superfici possono generare onde in seguito al passaggio di imbarcazioni, al movimento dei personaggi, agli spari, alle esplosioni e persino alle raffiche di vento. Sono stati inoltre corretti alcuni problemi grafici, tra cui lo sfarfallio dell'acqua durante gli spostamenti della telecamera e le imperfezioni nella transizione tra la superficie marina e il cielo all'orizzonte.
Anche l'interfaccia della mod è stata rinnovata. Il precedente sistema a schede lascia spazio a un menu laterale organizzato in diverse sezioni, con una funzione di ricerca, una schermata iniziale e categorie avanzate espandibili. Sono state aggiunte anche nuove opzioni per visualizzare il telefono del protagonist, così da renderlo più piacevole.
Miglioramento delle prestazioni
Una parte consistente dell'aggiornamento riguarda le prestazioni. Gli sviluppatori hanno corretto alcuni picchi improvvisi nei tempi di rendering, causati dalla competizione tra il gioco e il sistema di collegamento di Remix per l'utilizzo dello stesso core della CPU. Una nuova impostazione, chiamata unpin_main_thread, permette di distribuire il lavoro del thread principale su tutti i core del processore, anche se deve essere attivata manualmente. Ulteriori interventi riducono gli aggiornamenti non necessari delle geometrie e il caricamento ripetuto di determinati elementi, come la vegetazione, con miglioramenti particolarmente evidenti nelle aree ricche di piante.
La versione 1.8.0 introduce anche transizioni più graduali tra modelli tridimensionali di diversa qualità, evitando cambiamenti improvvisi degli oggetti quando ci si allontana. Il sistema interessa anche le automobili in lontananza, mentre le luci dei veicoli sfruttano ora le API di Remix. Sono stati inoltre corretti alcuni problemi relativi alla trasparenza dei capelli e alla visualizzazione degli indicatori delle missioni.
Tra le altre aggiunte figurano una nuova telecamera libera, un editor per i marcatori e uno strumento per analizzare le geometrie presenti negli scenari. È possibile anche mettere in pausa il gioco e procedere fotogramma per fotogramma, una funzione utile soprattutto per intervenire sull'illuminazione durante le sequenze cinematografiche.
Completano l'aggiornamento diverse correzioni di stabilità, miglioramenti agli effetti meteorologici e nuovi elementi ambientali, tra cui piante, fiori, pini ed erba. Se vi interessa, potete scaricarla da GitHub.