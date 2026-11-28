La versione 1.8.0 della modifica realizzata da xoxor4d introduce un nuovo sistema per la gestione dell'acqua, numerose ottimizzazioni tecniche e strumenti aggiuntivi per modificare gli elementi dello scenario.

La mod RTX Remix Path Tracing di GTA 4 continua a evolversi con l'aggiunta di nuove funzionalità. È arrivata alla versione 1.8.0. Il progetto, realizzato dal modder xoxor4d, punta a migliorare ulteriormente la resa visiva del gioco di Rockstar Games introducendo il Path Tracing, intervenendo nel frattempo anche sulle prestazioni e su diversi aspetti tecnici. L'ultimo aggiornamento si concentra soprattutto sulla gestione dell'acqua, sulle animazioni degli elementi ambientali e sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse hardware.

Una delle novità principali riguarda proprio l'acqua: le superfici possono generare onde in seguito al passaggio di imbarcazioni, al movimento dei personaggi, agli spari, alle esplosioni e persino alle raffiche di vento. Sono stati inoltre corretti alcuni problemi grafici, tra cui lo sfarfallio dell'acqua durante gli spostamenti della telecamera e le imperfezioni nella transizione tra la superficie marina e il cielo all'orizzonte. L'acqua è al centro del nuovo aggiornamento Anche l'interfaccia della mod è stata rinnovata. Il precedente sistema a schede lascia spazio a un menu laterale organizzato in diverse sezioni, con una funzione di ricerca, una schermata iniziale e categorie avanzate espandibili. Sono state aggiunte anche nuove opzioni per visualizzare il telefono del protagonist, così da renderlo più piacevole.