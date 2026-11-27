I primi test avevano stabilito che con il framerate sbloccato GTA 6 non riesce a mantenere i 60 fps stabili nemmeno su PlayStation 5 Pro . Un nuovo test è però riuscito a ottenere i 40fps stabili. Il problema? Il rischio di fusione dell'hardware per il troppo calore generato.

GTA 6 è il fenomeno del momento. Ve ne sarete accorti. Quindi era inevitabile che diventasse oggetto di ogni forma possibile di sperimentazione, analisi e tentativi di forzarne le caratteristiche. Ad esempio esiste una mod per PS5 che sblocca il framerate del gioco e permette di superare il tetto dei 30 fps previsto nella versione standard. Il funzionamento viene paragonato al glitch di Quick Resume per Xbox Series X che ottiene più o meno lo stesso risultato.

Esperimento riuscito

L'esperimento è stato condotto dall'utente Reddit gama224, che si è concentrato proprio sull'obiettivo dei 40 fps. Riducendo la risoluzione di rendering ha ottenuto miglioramenti compresi tra il 15% e il 30% in tutte le condizioni. Con il rendering al 50%, nelle aree più dense il framerate passa da 27-30 a 35-40 fps, mentre nelle zone con l'acqua sale da 30 a 45-50 fps. Con il 60% si arriva a 30-35 fps nelle aree dense e a circa 40 fps in quelle acquatiche. Secondo l'utente, il punto di equilibrio è il 55%: garantisce una media di 40 fps, con valori tra 35 e 45, in modo costante e con una resa fluida in tutta la città.

Volendo ci troviamo di fronte a una conferma, come se ce ne fosse bisogno, che per aumentare il framerate Rockstar avrebbe dovuto sacrificare dettaglio grafico e sistemi di gioco. Inoltre, avrebbe dovuto anche combattere con un altro grosso problema.