GTA 6 è il fenomeno del momento. Ve ne sarete accorti. Quindi era inevitabile che diventasse oggetto di ogni forma possibile di sperimentazione, analisi e tentativi di forzarne le caratteristiche. Ad esempio esiste una mod per PS5 che sblocca il framerate del gioco e permette di superare il tetto dei 30 fps previsto nella versione standard. Il funzionamento viene paragonato al glitch di Quick Resume per Xbox Series X che ottiene più o meno lo stesso risultato.
I primi test avevano stabilito che con il framerate sbloccato GTA 6 non riesce a mantenere i 60 fps stabili nemmeno su PlayStation 5 Pro. Un nuovo test è però riuscito a ottenere i 40fps stabili. Il problema? Il rischio di fusione dell'hardware per il troppo calore generato.
Esperimento riuscito
L'esperimento è stato condotto dall'utente Reddit gama224, che si è concentrato proprio sull'obiettivo dei 40 fps. Riducendo la risoluzione di rendering ha ottenuto miglioramenti compresi tra il 15% e il 30% in tutte le condizioni. Con il rendering al 50%, nelle aree più dense il framerate passa da 27-30 a 35-40 fps, mentre nelle zone con l'acqua sale da 30 a 45-50 fps. Con il 60% si arriva a 30-35 fps nelle aree dense e a circa 40 fps in quelle acquatiche. Secondo l'utente, il punto di equilibrio è il 55%: garantisce una media di 40 fps, con valori tra 35 e 45, in modo costante e con una resa fluida in tutta la città.
FPS unlock gives about 15% to 30% improvement in fps, but temps are high
by u/gama224 in PS5_Jailbreak
Volendo ci troviamo di fronte a una conferma, come se ce ne fosse bisogno, che per aumentare il framerate Rockstar avrebbe dovuto sacrificare dettaglio grafico e sistemi di gioco. Inoltre, avrebbe dovuto anche combattere con un altro grosso problema.
Esperimento non riuscito
Il test mette in evidenza un'altra possibile ragione per cui Rockstar non ha spinto sul framerate: il calore. L'utente riferisce che la console ha raggiunto 90 °C o più durante le prove, tanto da costringerlo a ricorrere a dei sistemi di raffreddamento autonomi per non perdere la console. Insomma, parliamo di un rischio che un qualsiasi editore non può permettersi di correre, fosse pure quello di GTA VI. Per questo si è scelto di porre un tetto al framerate, così da non creare situazioni a rischio per la console di Sony. Probabilmente su PC sarà un'altra storia, anche se immaginiamo che ci vorrà un sistema performante per raggiungere certi framerate.