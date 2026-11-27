Mentre alcuni giochi come Grand Theft Auto V devono la loro longevità commerciale anche agli streaming e Grand Theft Auto VI domina le piattaforme dedicate come Twitch dall'uscita, in Giappone alcuni sviluppatori di titoli incentrati sulla narrazione pensano che possano essere un danno, anche se non tutte le posizioni sono omogenee nel merito, come mostrato da un confronto tra Kazuma Oushu, producer della serie Paranormasight , e Shohei Sakakibara, producer della serie Danganronpa .

Queste misure possono essere temporanee o permanenti e, almeno in Giappone, il mancato rispetto può portare a conseguenze legali o alla rimozione dei video. A livello globale lo streaming, pur configurandosi tecnicamente come violazione del copyright degli autori, è generalmente accettato e spesso incoraggiato dagli sviluppatori, mentre in Giappone lo è meno. Per questo gli streamer legati ad agenzie come Hololive ricorrono spesso ad accordi di licenza specifici. Anche Nintendo, in passato, aveva provato a imporre limiti simili a livello mondiale .

Per capire la questione bisogna dare un po' di contesto. In Giappone l'uscita di un titolo narrativo è spesso accompagnata da linee guida per gli streamer che consentono di trasmettere il gioco ma vietano di pubblicare contenuti oltre un certo capitolo , per evitare spoiler. Le restrizioni possono durare anni: è accaduto con Danganronpa, mentre Atlus ha adottato misure simili con la serie Persona, rimuovendo i limiti su Persona 5 Royal , uscito nel 2019, solo nel 2023.

Pro e contro le restrizioni

L'argomento a favore delle restrizioni è che lasciare la liberta di streaming senza limiti possa penalizzare le vendite, soprattutto dei giochi dalla forte componente narrativa. Al CEDEC+Kyushu, conferenza giapponese per sviluppatori, i due producer hanno discusso il tema, come riportato da Gamer e Automaton Media.

Sakakibara considera imporre delle regole una difesa naturale per questi giochi, salvaguardandoli come si farebbe, ad esempio, con un giallo. "Se si scopre prima chi è il colpevole, metà del divertimento se ne va", ha spiegato. "Chi vorrebbe andare alla scoperta di un mistero quando conosce già il colpevole? Non voglio assolutamente togliere questa esperienza ai giocatori."

Di segno contrario l'esperienza di Oushu, che ha portato l'esempio di Paranormasight, avventura investigativa di Square Enix uscita nel 2023, per cui gli streamer non potevano condividere il capitolo finale, restrizione rimossa dopo meno di un mese. Secondo lui lo streaming ha contribuito a far conoscere il gioco. "Chi ha intenzione di comprare il gioco lo comprerà anche se tutti i suoi aspetti vengono svelati in un video", ha sostenuto.

Oushu ritiene inoltre che ci siano effetti soprattutto sulle vendite a lungo termine. Chi è attratto dall'estetica e dall'ambientazione dimenticherebbe gli spoiler, ma ricorderebbe di aver trovato interessante quel mondo, pensando a un gioco da acquistare quando sarà in offerta. Restrizioni più pesanti, a suo avviso, toglierebbero ai giocatori il senso di scoperta. Il meccanismo avrebbe funzionato anche per il sequel: alcuni che avevano visto video del primo capitolo hanno poi giocato il seguito senza guardare contenuti in streaming in anticipo.

Difficile dire se lo streaming possa essere un danno per i titoli narrativi più piccoli e di nicchia. Comunque sia, il dibattito rimane aperto, almeno finché non arriverà un qualche studio a chiarire da che parte sta la verità.