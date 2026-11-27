Per lungo tempo l'identità dell'interprete di Lucia è rimasta avvolta nel mistero. I fan avevano collegato Perez al personaggio già dopo la pubblicazione del primo trailer nel 2023, ma gli accordi di riservatezza imposti agli attori le hanno impedito di confermare il proprio coinvolgimento fino al lancio del gioco. La conferma ufficiale è arrivata poco prima dell'uscita di GTA 6, quando Manni L. Perez è stata candidata nella categoria Best Performance ai The Game Awards 2026 grazie alla sua interpretazione di Lucia.

A una settimana dal lancio di GTA 6 , Manni L. Perez , l'attrice che interpreta Lucia Caminos , ha condiviso un messaggio sui social per ringraziare i fan dell'entusiasmo mostrato nei confronti del gioco e del suo personaggio. Nel farlo, ha anche rivelato un dettaglio interessante sulla lunga gestazione del progetto Rockstar: lavora sul ruolo di Lucia da "quasi un decennio".

Il primo messaggio dal lancio di GTA 6

In una storia pubblicata su Instagram, Perez ha descritto gli ultimi giorni come un vero e proprio "turbinio" di emozioni, ringraziando i nuovi follower e tutti coloro che le hanno inviato messaggi di supporto dopo l'uscita del gioco.

"La vita è stata un vortice negli ultimi giorni e voglio prendermi un momento per dire grazie. Grazie a tutti i nuovi follower, ai bellissimi messaggi e all'accoglienza positiva che il gioco e il mio personaggio hanno ricevuto. Ho dedicato quasi un decennio a dare vita a Lucia. È stata una parte così importante della mia vita e sono immensamente grata che ora possa diventare una piccola parte della vostra."

La dichiarazione offre una rara finestra sui tempi di sviluppo di GTA 6. Sebbene Perez non abbia specificato quando sia stata ingaggiata da Rockstar Games, le sue parole suggeriscono che il coinvolgimento dell'attrice sia iniziato molti anni prima dell'annuncio ufficiale del gioco. Un dettaglio che aiuta a comprendere la portata della produzione e il livello di cura riservato ai protagonisti: lavorare per così tanto tempo sullo stesso personaggio ha probabilmente contribuito a rendere Lucia una figura credibile, sfaccettata e centrale nell'esperienza narrativa proposta da Rockstar.