Secondo quanto rivelato dal producer Rob Nelson, sarebbe stato eccessivo inserire una motosega in GTA 6, nonostante quanto fatto in precedenza con la serie: si tratta di una questione che riguarda i due protagonisti e la loro caratterizzazione, più di ogni altra cosa.
"Per quanto riguarda la motosega, penso che sarebbe stata eccessiva per questo gioco, considerando il livello di dettaglio e questi personaggi. Non è una questione di risorse", ha spiegato Nelson. "Anche nei momenti più folli, Jason e Lucia ne avrebbero davvero avuto bisogno?"
Curiosamente, la motosega non è stata eliminata completamente dal mondo di gioco: è possibile vederla ma non raccoglierla e utilizzarla. In questa distinzione emerge l'approccio adottato da Rockstar Games con la gestione degli oggetti dello scenario, visto che non tutto ciò che vedi può essere utilizzato.
La decisione di escludere alcune armi particolarmente violente si inserisce insomma nell'ambito della caratterizzazione dei protagonisti, visto che Rockstar voleva presentare Jason e Lucia con un passato criminale meno ingombrante rispetto a quello dei personaggi di GTA V."
Jason e Lucia sono diversi
Di recente gli sviluppatori di Rockstar Games hanno detto di volere che vi immedesimiate in Jason e Lucia, ed è chiaro anche da queste parole che esagerazioni come l'uso di una motosega o di una katana non avrebbero giocato a favore di un approccio di questo tipo.
La coppia è dunque molto distante dal trio formato da Michael, Trevor e Franklin: "In Grand Theft Auto V si cominciava con una rapina in banca a North Yankton, durante la quale si uccidevano subito una quarantina di poliziotti. Fin dall'inizio si presentavano quei personaggi per quello che erano", ha ricordato Rob Nelson.
Con il nuovo capitolo, invece, l'intenzione era diversa: "Eravamo consapevoli di questa differenza. All'inizio del gioco Lucia toglie i proiettili dalla pistola, entra in scena e non è come se si potesse uccidere un mucchio di persone. Volevamo quindi farli partire con un bagaglio un po' meno pesante. Stanno cercando di costruirsi una vita relativamente legittima."
Jason, naturalmente, non è estraneo al mondo criminale, ma anche il suo percorso iniziale è differente: "Quando inizi a giocare nei panni di Jason, lui è ancora un criminale, continua a mettersi nei guai con Donnie e tutto il resto, ma ha vissuto un'esistenza relativamente vicina alla criminalità senza esserne completamente immerso."