Secondo quanto rivelato dal producer Rob Nelson, sarebbe stato eccessivo inserire una motosega in GTA 6, nonostante quanto fatto in precedenza con la serie: si tratta di una questione che riguarda i due protagonisti e la loro caratterizzazione, più di ogni altra cosa.

"Per quanto riguarda la motosega, penso che sarebbe stata eccessiva per questo gioco, considerando il livello di dettaglio e questi personaggi. Non è una questione di risorse", ha spiegato Nelson. "Anche nei momenti più folli, Jason e Lucia ne avrebbero davvero avuto bisogno?"

Curiosamente, la motosega non è stata eliminata completamente dal mondo di gioco: è possibile vederla ma non raccoglierla e utilizzarla. In questa distinzione emerge l'approccio adottato da Rockstar Games con la gestione degli oggetti dello scenario, visto che non tutto ciò che vedi può essere utilizzato.

La decisione di escludere alcune armi particolarmente violente si inserisce insomma nell'ambito della caratterizzazione dei protagonisti, visto che Rockstar voleva presentare Jason e Lucia con un passato criminale meno ingombrante rispetto a quello dei personaggi di GTA V."