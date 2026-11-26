Ormai è guerra aperta tra Take-Two Interactive e gli utilizzatori finali di intelligenze artificiali generative. L'editore ha inviato a GitHub una richiesta di rimozione per violazione del copyright (DMCA) mirata a 3.007 repository legati a delle versioni non ufficiali di GTA VI per PC . Lo ha riportato VideoCardz , e si tratta della misura più forte presa finora dalla società madre di Rockstar Games per proteggere il gioco. L'iniziativa è arrivata appena un giorno dopo la chiusura, su Discord e su GitHub, del progetto di ricompilazione di un quindicenne .

Corsa contro il tempo

Al momento GTA VI è disponibile solo su PlayStation 5 e Xbox Series X e S e non ci sono indicazioni su una possibile data per l'arrivo su PC. Questo non ha fermato sviluppatori e appassionati, che lavorano a una versione non ufficiale sfruttando strumenti come Reverse Engineer Anything, basati sull'intelligenza artificiale.

Nonostante la stretta, secondo Tom's Hardware il lavoro di conversione non si è fermato, ma è stato spostato in luoghi virtuali più appartati. PortWatch VI, sito che monitora i progetti di port non ufficiali, ne segue attualmente 30. Uno dei più avanzati sarebbe riuscito a girare per oltre 90 minuti su una GPU RTX 3050 senza crash, anche se a un frame rate ingiocabile, tra 1 e 3 FPS. Un post sul subreddit r/FitGirlRepack sostiene inoltre che un port non ufficiale avrebbe già raggiunto i 30 FPS, con l'obiettivo dei 60 entro tre giorni e l'intenzione di pubblicare il codice sorgente nello stesso periodo.