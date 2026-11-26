Ormai è guerra aperta tra Take-Two Interactive e gli utilizzatori finali di intelligenze artificiali generative. L'editore ha inviato a GitHub una richiesta di rimozione per violazione del copyright (DMCA) mirata a 3.007 repository legati a delle versioni non ufficiali di GTA VI per PC. Lo ha riportato VideoCardz, e si tratta della misura più forte presa finora dalla società madre di Rockstar Games per proteggere il gioco. L'iniziativa è arrivata appena un giorno dopo la chiusura, su Discord e su GitHub, del progetto di ricompilazione di un quindicenne.
Corsa contro il tempo
Al momento GTA VI è disponibile solo su PlayStation 5 e Xbox Series X e S e non ci sono indicazioni su una possibile data per l'arrivo su PC. Questo non ha fermato sviluppatori e appassionati, che lavorano a una versione non ufficiale sfruttando strumenti come Reverse Engineer Anything, basati sull'intelligenza artificiale.
Nonostante la stretta, secondo Tom's Hardware il lavoro di conversione non si è fermato, ma è stato spostato in luoghi virtuali più appartati. PortWatch VI, sito che monitora i progetti di port non ufficiali, ne segue attualmente 30. Uno dei più avanzati sarebbe riuscito a girare per oltre 90 minuti su una GPU RTX 3050 senza crash, anche se a un frame rate ingiocabile, tra 1 e 3 FPS. Un post sul subreddit r/FitGirlRepack sostiene inoltre che un port non ufficiale avrebbe già raggiunto i 30 FPS, con l'obiettivo dei 60 entro tre giorni e l'intenzione di pubblicare il codice sorgente nello stesso periodo.
L'IA contro il copyright
Convertire un gioco su un'altra piattaforma era un tempo un'operazione lunga e complessa, mentre la diffusione degli strumenti di IA l'ha resa molto più accessibile, pur richiedendo ancora un certo impegno per ottenere dei risultati decenti. Per questo motivo, alcuni hub dedicati alla decompilazione hanno iniziato a filtrare i progetti curati, da quelli lanciati in fretta e furia per partecipare a una specie di gara di numeri, in cui i team si affrettavano a pubblicare port difettosi o poco fluidi. Anthropic ha inoltre adottato misure per impedire che Claude venga usato per clonare videogiochi o per fare reverse engineering, ma pare che gli strumenti alternativi non manchino.
Alcune voci voglio la versione ufficiale per PC del gioco in arrivo nel primo trimestre del 2027, un miglioramento netto rispetto ai 18 mesi di attesa imposti ai giocatori PC con il capitolo precedente. Per adesso, comunque, non c'è niente di confermato.