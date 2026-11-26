La celebre rivista britannica incorona l'opera di Rockstar Games con il massimo dei voti, premia con un 9 The Killing Stone e promuove a pieni voti anche Nintendo Switch Sports Resort e Call of Duty: Modern Warfare 4.

Sono arrivati i giudizi dell'ultimo numero della storica rivista britannica EDGE, che per l'occasione ha passato al setaccio alcune delle uscite più attese della stagione. A prendersi la scena è senza dubbio Grand Theft Auto VI, capace di conquistare il rarissimo 10/10 grazie soprattutto al legame costruito attorno ai suoi due protagonisti, mentre non mancano spunti interessanti tra produzioni indipendenti, grandi ritorni e nuovi capitoli di serie storiche.

Tutti i voti assegnati da EDGE Di seguito l'elenco completo delle recensioni pubblicate sulla rivista: Grand Theft Auto VI - 10

The Killing Stone - 9

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 8

Nintendo Switch Sports Resort - 8

World of Warcraft: Forever - 7

Phantom Blade Zero - 7

Call of Duty: Modern Warfare 4 - 7

Australia Did It - 6

The Devil's Due - 6

Escape Academy 2: Back 2 School - 6

Tenebris Somnia - 6

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 - 6

I giudizi principali: dal trionfo di GTA 6 alle sorprese indie Il verdetto più altisonante riguarda Grand Theft Auto VI, premiato con il massimo dei voti (10). Secondo la redazione, è proprio la coppia al centro della vicenda a tenere insieme l'intero mondo di gioco: non semplici criminali uniti dal desiderio di bruciare le tappe verso il sogno americano, ma un'unità coesa in cui Jason e Lucia si sostengono tanto sul piano emotivo quanto su quello delle meccaniche. Tra gelosie, sguardi d'intesa in un bar, escursioni in bicicletta in montagna e sparatorie al tramonto, la sinergia tra la scrittura di Rockstar Games e le scelte del giocatore dà vita a una delle coppie più memorabili dell'intrattenimento moderno, spinta non dalla paura ma dall'amore. Ottimo riscontro anche per The Killing Stone (9), definito un deckbuilder dalla straordinaria immaginazione cupa in cui profondità narrativa e meccaniche tattiche si intrecciano alla perfezione, lasciando al termine della partita un raro senso di soddisfazione per aver piegato le regole del gioco e decifrato gli inganni del Diavolo. Sul fronte Nintendo, doppio 8 per il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e per Nintendo Switch Sports Resort. L'edizione 2026 di Ocarina viene descritta come una poesia circolare e un magico viaggio nella nostalgia rispetto all'originale per Nintendo 64 di quasi trent'anni fa, pur senza avere l'ambizione di rivoluzionare nuovamente il medium. Switch Sports Resort supera invece i suoi predecessori grazie a un contesto molto più ricco, fatto di oggetti estetici sbloccabili, obiettivi e della nuova modalità Island Crown, una scalata single-player contro avversari sempre più agguerriti fino ai campioni dell'isola Chloe e Moritz che esalta la profondità delle singole discipline, a partire dal tennis.