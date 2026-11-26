Sono arrivati i giudizi dell'ultimo numero della storica rivista britannica EDGE, che per l'occasione ha passato al setaccio alcune delle uscite più attese della stagione. A prendersi la scena è senza dubbio Grand Theft Auto VI, capace di conquistare il rarissimo 10/10 grazie soprattutto al legame costruito attorno ai suoi due protagonisti, mentre non mancano spunti interessanti tra produzioni indipendenti, grandi ritorni e nuovi capitoli di serie storiche.
Tutti i voti assegnati da EDGE
Di seguito l'elenco completo delle recensioni pubblicate sulla rivista:
- Grand Theft Auto VI - 10
- The Killing Stone - 9
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 8
- Nintendo Switch Sports Resort - 8
- World of Warcraft: Forever - 7
- Phantom Blade Zero - 7
- Call of Duty: Modern Warfare 4 - 7
- Australia Did It - 6
- The Devil's Due - 6
- Escape Academy 2: Back 2 School - 6
- Tenebris Somnia - 6
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 - 6
I giudizi principali: dal trionfo di GTA 6 alle sorprese indie
Il verdetto più altisonante riguarda Grand Theft Auto VI, premiato con il massimo dei voti (10). Secondo la redazione, è proprio la coppia al centro della vicenda a tenere insieme l'intero mondo di gioco: non semplici criminali uniti dal desiderio di bruciare le tappe verso il sogno americano, ma un'unità coesa in cui Jason e Lucia si sostengono tanto sul piano emotivo quanto su quello delle meccaniche. Tra gelosie, sguardi d'intesa in un bar, escursioni in bicicletta in montagna e sparatorie al tramonto, la sinergia tra la scrittura di Rockstar Games e le scelte del giocatore dà vita a una delle coppie più memorabili dell'intrattenimento moderno, spinta non dalla paura ma dall'amore.
Ottimo riscontro anche per The Killing Stone (9), definito un deckbuilder dalla straordinaria immaginazione cupa in cui profondità narrativa e meccaniche tattiche si intrecciano alla perfezione, lasciando al termine della partita un raro senso di soddisfazione per aver piegato le regole del gioco e decifrato gli inganni del Diavolo.
Sul fronte Nintendo, doppio 8 per il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e per Nintendo Switch Sports Resort. L'edizione 2026 di Ocarina viene descritta come una poesia circolare e un magico viaggio nella nostalgia rispetto all'originale per Nintendo 64 di quasi trent'anni fa, pur senza avere l'ambizione di rivoluzionare nuovamente il medium. Switch Sports Resort supera invece i suoi predecessori grazie a un contesto molto più ricco, fatto di oggetti estetici sbloccabili, obiettivi e della nuova modalità Island Crown, una scalata single-player contro avversari sempre più agguerriti fino ai campioni dell'isola Chloe e Moritz che esalta la profondità delle singole discipline, a partire dal tennis.
I voti intermedi: luci e ombre tra AAA e produzioni indipendenti
A quota 7 troviamo tre produzioni molto diverse tra loro:
- World of Warcraft: Forever mette al centro del proprio design la community, offrendo una casa accogliente per chi cerca un'alternativa sia alla versione moderna sia a quella Classic di Azeroth, pur rischiando di perdere parte della spinta iniziale una volta svanito l'effetto novità.
- Phantom Blade Zero colpisce per la qualità delle animazioni, il feeling del sistema di combattimento e boss fight di prim'ordine, ma risulta insolitamente macchinoso quando si tratta di arrivare al dunque.
- Call of Duty: Modern Warfare 4 viene giudicato uno dei capitoli più solidi degli ultimi cinque anni grazie a una campagna ben costruita e ad accorte modifiche al multigiocatore classico, pur mostrando ancora qualche incertezza di ritmo e di tono tipica di un titolo che inaugura una nuova era per il franchise.
Chiudono la rassegna cinque giochi valutati con 6: Australia Did It alterna trovate curiosissime a un incedere faticoso e informazioni poco leggibili; The Devil's Due paga un'interfaccia troppo affollata e qualche imprecisione nelle regole che pesa in un roguelike; Escape Academy 2: Back 2 School perde mordente se affrontato senza timer a causa di enigmi piuttosto basilari; Tenebris Somnia spreca le ottime premesse iniziali in un atto finale troppo tirato per le lunghe tra riciclo di nemici e backtracking; infine Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 conferma tutta la soddisfazione fisica e balistica della serie VR, ma avrà bisogno ancora di qualche anno di sviluppo per trasformarsi in un gioco vero e proprio.