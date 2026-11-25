Nell'edizione standard di GTA 6, infatti, è possibile raccogliere bustine di cocaina (o prelevarne piccole quantità da panetti interi), che compaiono come oggetti consumabili nella ruota dell'inventario all'interno della stessa sezione dedicata a sigarette, sigari e spinelli. Utilizzarne una attiva un buff che porta la resistenza in uno stato potenziato per circa 30 secondi.

La versione australiana di Grand Theft Auto 6 presenta una piccola ma significativa differenza rispetto all'edizione internazionale: i giocatori dell'Australia - e, secondo quanto riportato, anche quelli della Nuova Zelanda, dove viene distribuita la medesima edizione - non hanno la possibilità di consumare cocaina dal proprio inventario personale per potenziare temporaneamente la barra della resistenza.

Questa specifica meccanica non è mai stata inclusa nella versione destinata al mercato australiano, poiché la sua presenza avrebbe impedito al titolo di ottenere la classificazione necessaria per la distribuzione nel Paese fino all'eventuale rimozione.

Cosa resta invariato nella versione locale

Nonostante l'eliminazione di questo singolo elemento dall'inventario, l'esperienza di gioco resta pressoché identica al resto del mondo sotto ogni altro aspetto:

Potenziamento della stamina: anche nella versione australiana di GTA 6 è comunque possibile portare al massimo la resistenza (e tutti gli altri parametri) ricorrendo all'uso dell'adrenalina.

Altre attività e consumabili: i giocatori possono continuare liberamente a bere alcolici e a fumare in qualsiasi momento.

Scene della storia: l'uso della cocaina all'interno dei momenti narrativi della campagna rimane presente anche nell'edizione australiana, poiché in quei frangenti la sostanza non è associata ad alcun potenziamento delle statistiche di gioco.

Si tratta di una regole strane, ma comprensibili: trasmettere il messaggio che la droga è utile non è probabilmente una buona idea per i governi dell'Australia e della Nuova Zelanda. Non è però possibile escludere la droga da un videogioco come Grand Theft Auto, che mira a ricreare in modo realistico la vita di due criminali. Infatti, GTA 6 è stato elogiato per il ritratto realistico degli ex detenuti, ma dovete leggere i messaggi di Lucia per capirlo.