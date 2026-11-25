Dopo il record assoluto raggiunto su Twitch e Kick in sole 26 ore dal lancio, le statistiche rivelano il profilo degli spettatori tra fascia d'età, genere e Paesi più attivi.

La stragrande maggioranza degli spettatori che seguono le dirette streaming di GTA 6 ha meno di 25 anni. A rivelarlo sono i dati raccolti da StreamsCharts, società specializzata nell'analisi delle piattaforme di live streaming dedicate al mondo dei videogiochi. Archiviata un'attesa durata ben 13 anni, il nuovo capitolo firmato Rockstar Games ha già frantumato numerosi primati, diventando il titolo più popolare di sempre sia su Twitch sia su Kick a sole 26 ore dal lancio globale. Ora che l'ondata iniziale inizia a stabilizzarsi, emergono statistiche più dettagliate sull'identikit del pubblico che guarda i creator esplorare Leonida su Twitch, Kick e YouTube.

Età degli spettatori: i ventenni guidano il pubblico Stando ai numeri citati nel report, la fascia d'età più numerosa in assoluto è quella compresa tra i 20 e i 24 anni, che rappresenta da sola il 30,8% del pubblico complessivo, un dato accompagnato dall'amara constatazione di StreamsCharts secondo cui questi stessi giocatori frequentavano le scuole elementari ai tempi dell'uscita di GTA 5. I dati di StreamsCharts Analizzando nel dettaglio la suddivisione anagrafica, emerge un quadro nettamente sbilanciato verso i più giovani: 20 - 24 anni: 30,8% (prima fascia per numero di spettatori)

25 - 29 anni: seconda fascia più ampia del pubblico

17 - 19 anni: 16,8%

30 - 34 anni: 11,6%

16 anni o meno: 8,5%

Over 35: percentuali via via sempre più ridotte