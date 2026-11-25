La stragrande maggioranza degli spettatori che seguono le dirette streaming di GTA 6 ha meno di 25 anni. A rivelarlo sono i dati raccolti da StreamsCharts, società specializzata nell'analisi delle piattaforme di live streaming dedicate al mondo dei videogiochi.
Archiviata un'attesa durata ben 13 anni, il nuovo capitolo firmato Rockstar Games ha già frantumato numerosi primati, diventando il titolo più popolare di sempre sia su Twitch sia su Kick a sole 26 ore dal lancio globale. Ora che l'ondata iniziale inizia a stabilizzarsi, emergono statistiche più dettagliate sull'identikit del pubblico che guarda i creator esplorare Leonida su Twitch, Kick e YouTube.
Età degli spettatori: i ventenni guidano il pubblico
Stando ai numeri citati nel report, la fascia d'età più numerosa in assoluto è quella compresa tra i 20 e i 24 anni, che rappresenta da sola il 30,8% del pubblico complessivo, un dato accompagnato dall'amara constatazione di StreamsCharts secondo cui questi stessi giocatori frequentavano le scuole elementari ai tempi dell'uscita di GTA 5.
Analizzando nel dettaglio la suddivisione anagrafica, emerge un quadro nettamente sbilanciato verso i più giovani:
- 20 - 24 anni: 30,8% (prima fascia per numero di spettatori)
- 25 - 29 anni: seconda fascia più ampia del pubblico
- 17 - 19 anni: 16,8%
- 30 - 34 anni: 11,6%
- 16 anni o meno: 8,5%
- Over 35: percentuali via via sempre più ridotte
Genere e provenienza geografica: dominano gli Stati Uniti, ma il Brasile incalza
Sul fronte demografico, StreamsCharts evidenzia che la netta maggioranza dell'audience è composta da uomini single, che coprono l'83,8% della ripartizione di genere. La componente femminile rappresenta comunque un significativo 14% degli spettatori.
Per quanto riguarda infine la distribuzione geografica, gli Stati Uniti costituiscono senza troppe sorprese il bacino principale di spettatori per le trasmissioni di GTA 6. Subito dietro si posiziona però il Brasile, che vale il 12,4% dell'audience globale, seguito a distanza da Spagna (6,9%) e Germania (6,8%).
Tra questi spettatori non ci sarà probabilmente l'hacker di GTA 6 che è stato condannato e subito rilasciato, con un avvertimento dal giudice.