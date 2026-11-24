Le carte verranno distribuite nelle tipiche bustine da acquistare, con all'interno carte collezionabili di rarità e valore differente , cosa che farà scaturire la solita caccia per la creazione delle collezioni complete.

Si tratta, in sostanza, della riproduzione reale delle carte che possono essere trovate e collezionate anche all'interno del mondo di gioco di GTA 6, creando dunque una particolare commistione tra videogioco e realtà che contribuisce ovviamente a incrementare il mito del gioco Rockstar Games.

Le figu di GTA 6

Al momento sappiamo solo che Panini America ha intenzione di iniziare la distribuzione a dicembre ma non c'è ancora una data di uscita precisa, così come non è chiaro se la distribuzione sia destinata ad essere globale o se coinvolga dalle nostre parti anche la divisione italiana di Panini.



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In base a quanto mostrato finora, sembra che le carte siano destinate a presentare varinoti del mondo di GTA 6 con stili grafici differenti, rendendo la raccolta molto variegata.

Questa collaborazione annunciata è in effetti una delle prime iniziative di merchandising ufficiale lanciate dopo l'uscita di GTA 6, ma sospettiamo che non rimanga a lungo l'unica.

Già prima del lancio del gioco, Rockstar aveva collaborato con i Miami Heat negli Stati Uniti per una linea di merchandising a tema sportivo che aveva profondamente coinvolto il franchise sportivo in questione.

Possiamo dunque aspettarci anche altre collaborazioni di questo tipo in futuro, visti i risultati che sta facendo registrare GTA 6 sul mercato. Come abbiamo visto, il lancio di GTA 6 è il più grande di sempre nella storia dell'intrattenimento e ha fatto anche impennare le vendite di PS5.