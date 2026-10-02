GTA 6 lancia una clamorosa collaborazione in NBA: i Miami Heat diventano i Vice City

Rockstar Games sta per lanciare una clamorosa collaborazione di notevoli dimensioni per GTA 6, ma considerando il calibro del gioco c'è ben poco da stupirsi: in questo caso si tratta dell'NBA, con i Miami Heat per una partita diventeranno la squadra ufficiale di Vice City.
Giocando sulla corrispondenza tra le due città, con quella fittizia creata per il gioco chiaramente costruita sull'aspetto di Miami, GTA 6 sarà protagonista di questa notevole campagna promozionale, che arriva in seguito alla notizia sul grande murale dedicato a Jason e Lucia in lavorazione presso New York.
Non si tratta solo di qualche piccolo riferimento: lo stesso sito ufficiale della NBA contiene una pagina interamente dedicata all'evento, con tanto di merchandising ufficiale legato a GTA 6, a dimostrazione del livello raggiunto dalla macchina promozionale.
Una notte a Vice City: tutta l'NBA partecipa all'evento
"A Night in Vice City" è il nome dell'evento: all'interno di questa cornice si svolgerà la partita tra Miami Heat - per l'occasione Vice City Heat - e Milwaukee Bucks, che si svolgerà il 18 novembre, proprio alla vigilia del lancio di GTA 6.
Si tratta del culmine di un'ampia campagna promozionale che ha già portato la colossale insegna "Benvenuti a Vice City" proprio fuori del Kaseya Center, lo stadio degli Heat che ospiterà la partita e che in tale occasione verrà opportunamente addobbato.
Il palazzetto diverrà per l'occasione The Vice City Court, con tanto di "parquet speciale costruito per Vice City", presumibilmente con loghi e riferimenti diretti a Grand Theft Auto 6, che uscirà sul mercato proprio nelle ore successive alla partita.
Ci saranno poi ulteriori eventi e attività speciali a tema, con ulteriori dettagli che dovrebbero emergere in seguito. Intanto, abbiamo visto che la mappa di GTA 6 sarà il doppio di quella di GTA V, tanto per dare un'idea delle dimensioni previste per il nuovo colossal da parte di Rockstar Games.