GTA 6 lancia una clamorosa collaborazione in NBA: i Miami Heat diventano i Vice City

Giocando sulla corrispondenza tra le due città, con quella fittizia creata per il gioco chiaramente costruita sull'aspetto di Miami, GTA 6 sarà protagonista di questa notevole campagna promozionale , che arriva in seguito alla notizia sul grande murale dedicato a Jason e Lucia in lavorazione presso New York.

Una notte a Vice City: tutta l'NBA partecipa all'evento

"A Night in Vice City" è il nome dell'evento: all'interno di questa cornice si svolgerà la partita tra Miami Heat - per l'occasione Vice City Heat - e Milwaukee Bucks, che si svolgerà il 18 novembre, proprio alla vigilia del lancio di GTA 6.

Si tratta del culmine di un'ampia campagna promozionale che ha già portato la colossale insegna "Benvenuti a Vice City" proprio fuori del Kaseya Center, lo stadio degli Heat che ospiterà la partita e che in tale occasione verrà opportunamente addobbato.

Il palazzetto diverrà per l'occasione The Vice City Court, con tanto di "parquet speciale costruito per Vice City", presumibilmente con loghi e riferimenti diretti a Grand Theft Auto 6, che uscirà sul mercato proprio nelle ore successive alla partita.

Ci saranno poi ulteriori eventi e attività speciali a tema, con ulteriori dettagli che dovrebbero emergere in seguito. Intanto, abbiamo visto che la mappa di GTA 6 sarà il doppio di quella di GTA V, tanto per dare un'idea delle dimensioni previste per il nuovo colossal da parte di Rockstar Games.