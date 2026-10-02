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DOOM: The Dark Ages riceverà una nuova modalità gratuita per l'espansione Rivelazioni

id Software ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova modalità gratuita per DOOM: The Dark Ages, legata in particolare all'espansione Rivelazioni: si tratta della Slaughter Mode.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/10/2026
Il protagonista di DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
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Durante una recente trasmissione in livestream, id Software ha annunciato che DOOM: The Dark Ages riceverà presto una nuova modalità di gioco attraverso un aggiornamento gratuito, a quanto pare collegato all'espansione Rivelazioni.

In base a quanto riferito, la nuova modalità si chiamerà "Slaughter Mode" ed è stata descritta dal director Hugo Martin come "una modalità single player infinita dove i giocatori combattono attraverso ondate progressive di nemici all'interno di varie arene, conquistando nuovi elementi cosmetici e cercando di migliorare il proprio punteggio".

L'annuncio è arrivato direttamente all'interno dell'ultima puntata dello Slayers Club Live, andato in scena alcune ore fa, dunque rimaniamo in attesa di un annuncio più completo e dedicato alla questione.

Modalità gratuita per chi ha l'espansione Rivelazioni

Potete vedere l'evento di presentazione qui sotto: si tratta di una lunga trasmissione dedicata ai fan della serie, che periodicamente va in onda mostrando gameplay e illustrando eventuali novità in arrivo per DOOM, in questo caso conclusa con l'annuncio della nuova modalità.

Martin e il responsabile della community Joshua Boyle ne parlano a circa un'ora e cinquanta all'interno del video, nel caso vogliate andare a vedere il punto preciso in cui inizia la questione.

DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti molto alti nelle prime recensioni DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti molto alti nelle prime recensioni

Si limitano a fornire alcuni dettagli sulla Slaughter Mode, ma altri verranno comunicati probabilmente nel prossimo periodo, considerando che non c'è ancora una data di uscita precisa per questa nuova modalità di gioco in arrivo.

Il logo della Slaughter Mode
Il logo della Slaughter Mode

Sembra comunque che si tratti di una modalità legata esclusivamente all'espansione Rivelazioni, dunque a quanto pare è necessario possedere questa per poter accedere al download gratuito.

C'è intanto una sorta di logo ufficiale, che potete vedere riportato qui sopra e che sembra riprendere un po' lo stile slasher di alcuni elementi della serie. Dalle parole del director, sembra essere una sorta di roguelike infinito con una sorta di corsa all'high score, con la possibilità di ottenere ricompense uniche.

Nel frattempo, abbiamo visto che DOOM: The Dark Ages ha ricevuto un taglio di prezzo permanente su PS5, Xbox e PC.

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