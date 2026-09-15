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DOOM: The Dark Ages ha ricevuto un taglio di prezzo permanente su PS5, Xbox e PC

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2026
Il DOOM Slayer
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
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A sorpresa, id Software ha annunciato un taglio di prezzo permanente per DOOM: The Dark Ages, con la riduzione già attiva negli store digitali per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il nuovo prezzo per la versione Standard è di 49,99 euro per tutte le piattaforme, parliamo dunque di una riduzione di ben 30 euro rispetto ai 79,99 euro richiesti in precedenza, pari al 37% in meno. Altrettando abbondante il taglio per la Premium Edition (include vari extra tra cui il DLC Rivelazioni), che passa da 109,99 euro a 69,99 euro, con un risparmio di ben 40 euro.

Fiumi di sangue e piogge di proiettili

Pubblicato il 15 maggio dello scorso anno, DOOM: The Dark Ages ci cala nuovamente nei panni del DOOM Slayer in un'avventura con fiumi di sangue demoniaco e piogge di proiettili ambientata prima degli eventi di DOOM (2016) e DOOM: Eternal.

Oltre all'inedito contesto offerto dalla commistione di dark fantasy e sci-fi, gli sviluppatori hanno parzialmente rivoluzionato la struttura della serie, con una narrazione più centrale e diretta, meno legata al ritrovamento di documenti da leggere e raccontata con un maggior numero di scene d'intermezzo.

Doom: The Dark Ages - Rivelazioni è stato frutto del "peggior crunch" che id Software abbia mai affrontato Doom: The Dark Ages - Rivelazioni è stato frutto del peggior crunch che id Software abbia mai affrontato

Non solo, troviamo anche livelli molto più ampi e aperti e alcune trovate interessanti che modificano in maniera sostanziale il ritmo dell'azione. Le sparatorie ora sono più stazionarie rispetto alle acrobazie a cui ci aveva abituati DOOM: Eternal e il protagonista o può (e deve) fare affidamento su un pratico scudo avvolto da una sega circolare, o scudo-sega per gli amici, sia per difendersi che per attaccare. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages.

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