DOOM: The Dark Ages ha ricevuto un taglio di prezzo permanente su PS5, Xbox e PC

A sorpresa, id Software ha annunciato un taglio di prezzo permanente per DOOM: The Dark Ages , con la riduzione già attiva negli store digitali per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.

Fiumi di sangue e piogge di proiettili

Pubblicato il 15 maggio dello scorso anno, DOOM: The Dark Ages ci cala nuovamente nei panni del DOOM Slayer in un'avventura con fiumi di sangue demoniaco e piogge di proiettili ambientata prima degli eventi di DOOM (2016) e DOOM: Eternal.

Oltre all'inedito contesto offerto dalla commistione di dark fantasy e sci-fi, gli sviluppatori hanno parzialmente rivoluzionato la struttura della serie, con una narrazione più centrale e diretta, meno legata al ritrovamento di documenti da leggere e raccontata con un maggior numero di scene d'intermezzo.

Non solo, troviamo anche livelli molto più ampi e aperti e alcune trovate interessanti che modificano in maniera sostanziale il ritmo dell'azione. Le sparatorie ora sono più stazionarie rispetto alle acrobazie a cui ci aveva abituati DOOM: Eternal e il protagonista o può (e deve) fare affidamento su un pratico scudo avvolto da una sega circolare, o scudo-sega per gli amici, sia per difendersi che per attaccare. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages.