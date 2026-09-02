Doom: The Dark Ages - Rivelazioni è stato frutto del "peggior crunch" che id Software abbia mai affrontato

Secondo Willis, la maggior parte di Rivelazioni sarebbe stata realizzata in appena tre o quattro mesi , nonostante l'espansione offra molte ore di contenuti. Il progetto, inizialmente concepito con tempistiche ancora più ristrette, avrebbe inoltre continuato ad ampliarsi durante lo sviluppo, con l'aggiunta di nuove caratteristiche che avrebbero aumentato ulteriormente il carico di lavoro.

Lo sviluppo di Doom: The Dark Ages - Rivelazioni sarebbe stato accompagnato da uno dei periodi di crunch più pesanti mai affrontati da un team di id Software. A raccontarlo è Andrew Willis, ex producer dello studio, che in un'intervista al podcast Kiwi Talkz di Insider Gaming ha descritto i mesi precedenti all'uscita dell'espansione come durissimi.

Lavoro folle

"È stato serrato. Per due mesi ho lavorato qualcosa come almeno 12 ore al giorno. So di essere arrivato a 17 ore in un paio di occasioni."

Willis ha definito il periodo "brutale", spiegando che il carico di lavoro non riguardava soltanto lui, ma l'intero gruppo impegnato sull'espansione. In alcuni casi, le conseguenze avrebbero avuto un impatto anche sulla vita familiare. "Ci sono stati giorni in cui non sono riuscito a vedere mio figlio per l'intera giornata; sono stati diversi i giorni in cui ho fatto questo sacrificio per riuscire a portare il gioco sul mercato al livello di qualità richiesto."

L'ex producer sostiene inoltre che alcuni membri del team con una lunga esperienza nell'industria dei videogiochi e persino a Hollywood sarebbero rimasti sorpresi dalla situazione. "Avevamo persone che avevano lavorato a Hollywood per 20 anni e nello sviluppo videoludico per 10, e dicevano che questo era il peggior crunch che avessero mai affrontato."

Willis precisa che il lavoro straordinario non sarebbe stato formalmente imposto da id Software. Il problema, secondo la sua ricostruzione, sarebbe derivato soprattutto dalla combinazione tra la quantità di lavoro richiesta e una finestra di sviluppo estremamente ridotta. Con circa 60 ore di lavoro da completare in una settimana, sostiene, la pressione finiva di fatto per produrre una forma di crunch quasi inevitabile. "Ti ritrovi con 60 ore di lavoro da fare in una settimana, e cosa fai? Quando vuoi raggiungere il livello di qualità che i giocatori si aspettano e che tu stesso pretendi da te, è quasi una forma di crunch indotto."

La vicenda assume un'ulteriore rilevanza considerando ciò che è accaduto al team subito dopo. Revelations è stato pubblicato come espansione di Doom: The Dark Ages, ma diversi membri di id Software sono stati successivamente coinvolti nei pesanti tagli al personale di Microsoft. Secondo Willis, il team avrebbe appreso dei licenziamenti il giorno prima dell'uscita dell'espansione. "Dedichi così tanta energia e così tante ore della tua vita, fai un sacco di sacrifici per riuscire a portare qualcosa sul mercato e poi ti licenziano. È una sensazione davvero assurda."