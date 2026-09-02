Il processore AMD Ryzen 9 9900X costa 284 € su AliExpress: usa i seguenti codici per risparmiare

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Gaming e multitasking con ottime prestazioni

Questo processore combina ottime prestazioni e buona efficienza energetica e si basa sull'architettura Zen 5, su un TDP di 120 watt e una cache L3 da ben 76 MB per velocità e reattività complessive. Inoltre, il supporto per memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 consente di sfruttare le tecnologie più recenti. Questa CPU è la scelta ideale per il multitasking e per i carichi di lavoro più intensi, ed è dotata di 12 core e 24 thread.

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