Il processore AMD Ryzen 7 7700 costa 142 € su AliExpress: risparmia con i nostri coupon

Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre , ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 7700 a 160,26 €, ma con i codici ITFS18 o ITAFF18 potrai risparmiare altri 18 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Un processore ideale per gaming e produttività

Questo processore è pensato per aiutarti nelle attività quotidiane, nonché quelle più impegnative, con prestazioni buone e reattive. Si basa sul socket AM5 con 8 core e 16 thread, con una frequenza che può raggiungere i 5,3 GHz per una risposta rapida anche durante le sessioni più intense. A contribuire positivamente è il TDP di 65 watt, per un buon equilibrio tra consumi e prestazioni.

Il processore dispone anche di una cache complessiva di 40 MB (quella secondaria 8 MB), per una migliore gestione dei dati e della reattività generale del sistema. Specifichiamo che in questo caso non è incluso il dissipatore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.