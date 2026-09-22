Gli amiibo Kirby Spada & Dragoon e Dedede Noir & Hydra sono in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare gli amiibo Kirby Spada & Dragoon e Dedede Noir & Hydra a 49,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarli cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 12 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Due nuovi amiibo speciali
Questi due amiibo ti permetteranno di ottenere il massimo dall'esperienza con Kirby Air Riders. Per chi non lo sapesse, si tratta di piccole statuette da poter utilizzare per sbloccare contenuti speciali. Basterà semplicmente avvicinare gli amiibo al Joy-Con 2 destro della console Nintendo Switch 2, dato che dispone di un sensore NFC integrato.
A tal proposito, questo sensore è disponibile anche sul controller Pro. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.