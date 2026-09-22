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Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC in offerta su Instant Gaming: correte a prenderlo!

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC ancora a prezzo simbolico su Instant Gaming: ecco come recuperare l'iconico seguito a poco più di un euro.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   22/09/2026
Monkey Island 2
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
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Farsi beffe del pirata zombie LeChuck è sempre bello, ma al prezzo di un caffè è anche meglio. Trovate Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC a quota 0,99€ all'interno del catalogo di Instant Gaming, partendo da un prezzo di listino pari a 10€. Aggiungendo l'IVA al 22%, il costo totale al checkout ammonta ad appena 1,21 €. Sebbene lo store indichi un taglio del 90% sulla cifra netta a schermo, il confronto tra la cifra iniziale e il valore tassato vi assicura un risparmio di 8,79€. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam tramite il link o il box qui sopra.

Pirati, insulti ed enigmi brillanti: il capolavoro LucasArts su Steam

Il celebre titolo firmato da Ron Gilbert torna in una veste rinnovata che mantiene intatto l'irresistibile umorismo dell'opera originale del 1991. Nei panni del maldestro Guybrush Threepwood, vi ritroverete alla ricerca del leggendario tesoro Big Whoop, mentre la minaccia del resuscitato LeChuck incombe sull'arcipelago. L'avventura grafica fonda la propria struttura sull'esplorazione di varie isole, dialoghi a scelta multipla e la risoluzione di complessi rompicapo basati sull'uso dell'inventario.

Questa Special Edition introduce un comparto grafico interamente ridisegnato a mano, una colonna sonora riarrangiata e il doppiaggio integrale dei personaggi. Tra le caratteristiche tecniche della versione PC, attivabile tramite codice Steam, spicca la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla grafica moderna a quella classica in pixel art con la pressione di un singolo tasto, affiancata dal sistema di suggerimenti integrato e dal supporto completo a mouse e tastiera.

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