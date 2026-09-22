Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC in offerta su Instant Gaming: correte a prenderlo!

Farsi beffe del pirata zombie LeChuck è sempre bello, ma al prezzo di un caffè è anche meglio. Trovate Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC a quota 0,99€ all'interno del catalogo di Instant Gaming, partendo da un prezzo di listino pari a 10€. Aggiungendo l'IVA al 22%, il costo totale al checkout ammonta ad appena 1,21 €. Sebbene lo store indichi un taglio del 90% sulla cifra netta a schermo, il confronto tra la cifra iniziale e il valore tassato vi assicura un risparmio di 8,79€. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam tramite il link o il box qui sopra.