Un progetto più piccolo e con velleità ridimensionate , che preferisce restringere il campo concentrandosi su pochi elementi riconoscibili e immediati. Resta da capire se puntare più in basso non significhi rischiare di spararsi sui piedi: possiamo anticiparvi che il pericolo è stato scongiurato, anche se solo in parte.

The Walking Dead è stato uno dei più grandi fenomeni della cultura pop contemporanea , capace di trasformare per anni l'apocalisse immaginata da Robert Kirkman in una serie televisiva seguita da milioni di spettatori. Una popolarità enorme, progressivamente ridimensionata con il passare delle stagioni, che sul fronte videoludico ha seguito un percorso assai simile. La prima stagione di The Walking Dead , firmata Telltale Games, rappresenta ancora oggi il punto di riferimento più immediato quando si parla della serie nel mondo dei videogiochi, mentre i numerosi tentativi successivi hanno restituito un quadro molto più discontinuo.

Un esercito di tre persone

Chiunque si avvicini al gioco col desiderio di ritrovare parte dell'esperienza narrativa della serie televisiva farà bene a ridimensionare le proprie aspettative. The Walking Dead: Streets of Survival è fondamentalmente un picchiaduro a scorrimento classico al quale vengono aggiunte alcune caratteristiche survival, mentre i dialoghi sono brevi e funzionali e servono soprattutto da semplice collante tra un livello e l'altro.

Ambientazioni e scontri ricalcano gli eventi della guerra contro i Salvatori raccontati nelle stagioni 7 e 8 della serie televisiva, e non sorprende quindi che i personaggi inizialmente selezionabili siano tre dei volti più iconici di quel periodo: Rick, Michonne e Daryl. Ognuno di loro è caratterizzato anche dall'arma che ha contribuito a trasformarlo in una vera e propria icona dell'immaginario di The Walking Dead: la Magnum di Rick, la katana di Michonne e l'immancabile balestra di Daryl. Una volta in gioco ci si rende subito conto che il controllo dei personaggi è più pesante e lento rispetto alla media del genere.

L'impatto non è dei migliori, soprattutto quando ci si trova davanti a orde di vaganti o a nemici umani armati, capaci di spararci anche fuori dallo schermo. Tuttavia, questa pesantezza fa parte di quell'elemento survival cui abbiamo già accennato. Il gioco, infatti, permette tutta una serie di operazioni sicuramente inedite all'interno di un beat 'em up classico. Possiamo accucciarci, ad esempio, dietro alcuni ripari improvvisati, anche se questo non trasforma certo il gioco in una sorta di TPS a scorrimento. La posizione accucciata consente semplicemente di ripararci dagli spari nemici oppure di procedere più lentamente, così da cogliere qualche avversario di sorpresa ed eliminarlo silenziosamente.

Un briciolo di esplorazione ci permette di trovare medicinali e proiettili

Le uccisioni stealth rappresentano un evento piuttosto raro nell'arco della campagna, ma contribuiscono comunque a dare respiro al gameplay. È inoltre possibile curarsi tramite una provvidenziale fasciatura, ma proprio come accade in altri giochi - il richiamo a The Last of Us è piuttosto evidente - l'operazione richiede tempo: se veniamo interrotti prima di averla completata recupereremo soltanto una parte dei punti vita, consumando comunque l'oggetto. Anche questa meccanica contribuisce a dare una precisa identità al titolo, costringendo ad abbassarsi, nascondersi e cercare luoghi relativamente sicuri nei quali recuperare energie. In breve, il ritmo è volutamente compassato, ma proprio per questo riesce a diventare più soddisfacente nei momenti di brutale catarsi.