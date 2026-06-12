0

The Walking Dead: Street of Survival annunciato per PC e console, c'è già la demo su Steam

The Walking Dead: Streets of Survival porta l'universo AMC nel genere beat'em up con una campagna ispirata ad All-Out War, personaggi iconici e una prima demo già disponibile su Steam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/06/2026
Artwork di The Walking Dead: Street of Survival

Trailmark Games e il team di Odaclick Game Studio hanno presentato The Walking Dead: Street of Survival, un action a scorrimento single player basato sulla serie televisiva di AMC.

Il gioco arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, con una data di uscita ancora da confermare. Nel frattempo potete guardare il trailer che ha accompagnato l'annuncio qui sotto e provare la demo lanciata oggi su Steam.

I primi dettagli

The Walking Dead: Streets of Survival permetterà ai giocatori di controllare personaggi iconici della serie, come Rick Grimes e Michonne, mentre affrontano orde di walker, basi dei Salvatori e altre minacce ispirate ai momenti più intensi dello show.

La campagna ripropone in chiave action l'arco narrativo di All-Out War, che vede lo scontro tra Rick e i suoi alleati contro Negan e i Salvatori. I fan troveranno ambientazioni familiari come Sanctuary, Hilltop e Alexandria, realizzate con una pixel-art moderna.

Il sistema di combattimento punta su combo, armi iconiche, come la magnum di Rick, la katana di Michonne e la balestra di Daryl e finisher spettacolari. I giocatori dovranno affrontare anche boss iconici come Winslow e il Well Walker, oltre a battaglie multi-fase contro Negan e Simon. Non manca una modalità arcade rigiocabile con livelli di difficoltà crescenti, pensata per padroneggiare le mosse dei vari personaggi.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Walking Dead: Street of Survival annunciato per PC e console, c'è già la demo su Steam