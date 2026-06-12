The Walking Dead: Street of Survival annunciato per PC e console, c'è già la demo su Steam

Il gioco arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 , con una data di uscita ancora da confermare. Nel frattempo potete guardare il trailer che ha accompagnato l'annuncio qui sotto e provare la demo lanciata oggi su Steam .

Trailmark Games e il team di Odaclick Game Studio hanno presentato The Walking Dead: Street of Survival , un action a scorrimento single player basato sulla serie televisiva di AMC.

I primi dettagli

The Walking Dead: Streets of Survival permetterà ai giocatori di controllare personaggi iconici della serie, come Rick Grimes e Michonne, mentre affrontano orde di walker, basi dei Salvatori e altre minacce ispirate ai momenti più intensi dello show.

La campagna ripropone in chiave action l'arco narrativo di All-Out War, che vede lo scontro tra Rick e i suoi alleati contro Negan e i Salvatori. I fan troveranno ambientazioni familiari come Sanctuary, Hilltop e Alexandria, realizzate con una pixel-art moderna.

Il sistema di combattimento punta su combo, armi iconiche, come la magnum di Rick, la katana di Michonne e la balestra di Daryl e finisher spettacolari. I giocatori dovranno affrontare anche boss iconici come Winslow e il Well Walker, oltre a battaglie multi-fase contro Negan e Simon. Non manca una modalità arcade rigiocabile con livelli di difficoltà crescenti, pensata per padroneggiare le mosse dei vari personaggi.