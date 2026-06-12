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Svolta per il gaming su Mac: CrossOver 27 abbandona definitivamente i processori Intel

A partire dalla versione 27, lo strumento di gioco CrossOver supporterà esclusivamente l'architettura Apple Silicon su Mac e richiederà configurazioni a 64-bit.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/06/2026
MacBook

Il settore del gaming su piattaforma Mac assiste a una svolta strategica da parte di uno dei suoi strumenti più noti. Gli sviluppatori di CrossOver, l'applicazione che consente di tradurre ed eseguire i videogiochi nati per Windows sui sistemi Apple, hanno annunciato importanti cambiamenti con il rilascio della versione 27.

Per rendere i processi di sviluppo più fluidi e concentrati, la nuova build introdurrà l'architettura ARM64 sia per l'ambiente Mac sia per quello Linux, tagliando però i ponti con il passato.

La novità più rilevante è che CrossOver 27 richiederà obbligatoriamente l'utilizzo di computer dotati di chip Apple Silicon e il sistema operativo macOS Sonoma o edizioni successive.

Crossover richiederà chip Apple e il sistema operativo nativo dei Mac, ma perchè?

Questa limitazione hardware è legata anche alla progressiva dismissione dei modelli Intel da parte della stessa Apple, avvenuta nel passaggio tra le versioni software Sonoma e Golden Gate.

Parallelamente, l'azienda ha lanciato un avviso definitivo sul supporto legacy: gli utenti saranno costretti a trasferire i propri titoli su configurazioni a 64-bit per preservarne l'operatività.

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Secondo le stime interne dei creatori del software, la rimozione di queste vecchie tecnologie dovrebbe impattare su una percentuale minima della community, dato che circa il 97% degli attuali utilizzatori possiede già un sistema aggiornato a macOS Sonoma o versioni superiori.

Crossover, Mac e Intel: cosa fare?

L'eliminazione delle linee di codice dedicate alla compatibilità con i processori Intel consentirà al team di programmazione di concentrare tutti gli sforzi sull'ottimizzazione delle performance e sulla progettazione di una veste grafica completamente rinnovata, che debutterà nei prossimi rilasci.

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Per coloro che possiedono ancora una macchina Intel o una versione obsoleta del sistema operativo, la precedente release CrossOver 26 continuerà a funzionare normalmente, a patto di non effettuare il passaggio alla nuova versione a pagamento.

Tuttavia, gli sviluppatori avvertono che il mantenimento del vecchio software espone a rischi nel lungo periodo. Che cosa ne pensate? Avete esperienza in merito? Fateci sapere la vostra nei commenti.

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