Svolta per il gaming su Mac: CrossOver 27 abbandona definitivamente i processori Intel

Il settore del gaming su piattaforma Mac assiste a una svolta strategica da parte di uno dei suoi strumenti più noti. Gli sviluppatori di CrossOver, l'applicazione che consente di tradurre ed eseguire i videogiochi nati per Windows sui sistemi Apple, hanno annunciato importanti cambiamenti con il rilascio della versione 27.

Per rendere i processi di sviluppo più fluidi e concentrati, la nuova build introdurrà l'architettura ARM64 sia per l'ambiente Mac sia per quello Linux, tagliando però i ponti con il passato.

La novità più rilevante è che CrossOver 27 richiederà obbligatoriamente l'utilizzo di computer dotati di chip Apple Silicon e il sistema operativo macOS Sonoma o edizioni successive.