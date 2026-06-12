Il monitor da gaming premium targato MSI da 27" è al minimo storico su Amazon: puoi acquistarlo anche a rate

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor da gaming MSI di fascia premium: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'8% per un costo finale di 399€, suo minimo storico. L'acquisto è effettuabile anche a rate direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Il monitor da gaming MSI dispone di un display di fascia alta progettato per offrire prestazioni visive e velocità di risposta ai massimi livelli. Il pannello da 27 pollici utilizza tecnologia Quantum Dot OLED, combinando pixel autoemissivi e Quantum Dot a 10 bit per garantire neri profondi, colori estremamente accurati e una nitidezza elevata.
Ulteriori dettagli sul monitor
La risoluzione WQHD è supportata da una gamma cromatica molto ampia, con 1,07 miliardi di colori, copertura del 99% dello spazio DCI-P3. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR True Black 400 e raggiunge un contrasto nativo di 1.500.000:1, con picchi di luminosità fino a 1000 nit, offrendo un'esperienza visiva ad alto impatto sia nei giochi che nei contenuti multimediali.
Sul piano delle prestazioni, il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta estremamente basso di 0,03 ms (GtG) assicurano fluidità e reattività elevate. Le funzioni MSI Gaming Intelligence includono tecnologie come OLED Care 2.0 contro il burn-in, mirino dinamico AI Smart Crosshair, modalità console, assistenza di gioco e supporto PiP/PbP.
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